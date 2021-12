Oman : TotalEnergies signe des accords pour le développement de projets gaziers bas carbone

Paris, 21 décembre 2021 - TotalEnergies a signé avec le ministère de l'Energie et des Minéraux du Sultanat d'Oman une série d'accords pour le développement durable des ressources en gaz naturel du pays. Ces accords comprennent :

, une co-entreprise intégrée entre TotalEnergies (80 %) et Oman National Oil Company, OQ (20 %). Marsa LNG produira du gaz naturel à partir du Bloc 10, en vue de développer ultérieurement à Sohar une usine de GNL à faible intensité carbone, alimentée par de l'électricité solaire, pour la production de carburant marin GNL soute. Un accord de concession sur le bloc 10 , pour développer et produire du gaz naturel à partir de ce bloc. Marsa LNG détiendra une participation de 33,19 % dans le Bloc 10, avec ses partenaires OQ et Shell Integrated Gas Oman B.V. (opérateur). La production de TotalEnergies à partir du Bloc 10 devrait atteindre environ 24 000 bep/j en 2023.

« Nous sommes heureux de signer ces accords avec le Sultanat d'Oman et de poursuivre le développement de nos activités dans le pays tout en contribuant à y développer le secteur énergétique de manière plus durable », a déclaré Laurent Vivier, Directeur Moyen-Orient et Afrique du Nord, Exploration et Production, de TotalEnergies.

À propos de TotalEnergies en Oman

En Oman, la production de la Compagnie s'est élevée à 39 000 barils de pétrole par jour en 2020. TotalEnergies produit du pétrole sur le bloc 6 (4 %), ainsi que du GNL via sa participation au complexe de liquéfaction Oman LNG (5,54 %)/Qalhat LNG (2,04 % via Oman LNG) d'une capacité globale de 10,5 millions de tonnes par an. En 2020, TotalEnergies a signé un accord de partage de production pour l'exploration du bloc 12 avec le ministère de l'Énergie et des Minéraux. TotalEnergies est opérateur du Bloc 12 couvrant une superficie de 10 000 km2 avec une part de 80 % aux côtés de son partenaire PTTEP de Thaïlande (20 %).

TotalEnergies, 2ème plus grand acteur privé de GNL au monde

TotalEnergies est le deuxième plus grand acteur privé mondial du GNL, affichant un portefeuille global de près de 50 millions de tonnes par an (Mtpa) à l'horizon 2025 et une part de marché mondiale de l'ordre de 10 %. La Compagnie bénéficie de positions solides et diversifiées tout au long de la chaîne de valeur du GNL : production et liquéfaction de gaz, transport et trading de GNL, regazéification et contribution au développement de la filière GNL pour le transport maritime. Grâce à ses participations dans des usines de liquéfaction implantées au Qatar, au Nigeria, en Russie, en Norvège, à Oman, en Égypte, aux Émirats Arabes Unis, aux États-Unis, en Australie et en Angola, la Compagnie commercialise du GNL sur l'ensemble des marchés mondiaux.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

