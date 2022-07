Papouasie-Nouvelle-Guinée : TotalEnergies annonce une nouvelle étape dans le développement du projet Papua LNG

Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), en sa qualité d’opérateur, annonce le lancement de la première phase des études d’ingénierie (FEED – front end engineering and design) pour les installations de production amont du projet Papua LNG.

En parallèle, les études pour les installations aval de liquéfaction progressent conformément au planning global du projet, avec comme objectif de lancer un FEED intégré au quatrième trimestre de cette année. La décision finale d’investissement est attendue vers la fin de l’année 2023, pour un démarrage de la production fin 2027.

« Le lancement des études FEED amont marque une nouvelle étape dans le développement du projet Papua LNG, qui permettra d’augmenter la capacité d’exportation de gaz naturel liquéfié de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et ainsi contribuer à la poursuite de son développement », a déclaré Julien Pouget, Directeur Exploration-Production et Renouvelables de TotalEnergies pour l’Asie-Pacifique. « Le projet Papua LNG est bien positionné pour contribuer à la croissance du marché mondial du GNL et, notamment, pour approvisionner les clients situés en Asie qui cherchent à remplacer le charbon par du gaz, conformément à notre stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. »

La joint-venture Papua LNG s’est engagée à développer un projet exemplaire en matière de durabilité, de protection de la biodiversité et de réduction des émissions de carbone. Le projet intègrera notamment un dispositif de captage et stockage du carbone (CCS) natif des champs, qui sera réinjecté dans les réservoirs.

TotalEnergies, le troisième acteur mondial du GNL bas carbone

TotalEnergies est le troisième acteur mondial du GNL bas carbone, avec une part de marché mondiale d'environ 10% et un portefeuille global de près de 50 Mt/an en 2025 grâce à ses participations dans des usines de liquéfaction dans toutes les zones géographiques. L'entreprise bénéficie d'une position intégrée sur l'ensemble de la chaîne de valeur du GNL, notamment la production, le transport, le négoce et le soutage du GNL. TotalEnergies a pour ambition de porter la part du gaz naturel dans son mix commercial à 50% d'ici 2030, de réduire les émissions de carbone de la chaîne de valeur du gaz, d'éliminer les émissions de méthane et de travailler avec des partenaires locaux pour promouvoir la transition du charbon au gaz naturel.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

