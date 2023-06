Données financières USD EUR CA 2023 213 Mrd - 197 Mrd Résultat net 2023 24 790 M - 22 953 M Dette nette 2023 18 792 M - 17 400 M PER 2023 5,67x Rendement 2023 5,64% Capitalisation 143 Mrd 143 Mrd 132 Mrd VE / CA 2023 0,76x VE / CA 2024 0,72x Nbr Employés 101 279 Flottant 95,8% Graphique TOTALENERGIES SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TOTALENERGIES SE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 23 Dernier Cours de Clôture 58,49 $ Objectif de cours Moyen 72,75 $ Ecart / Objectif Moyen 24,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Patrick Pouyanné Chairman & Chief Executive Officer Jean-Pierre Gerard Claude Sbraire Vice President-Crude Acquisitions Marie-Noëlle Séméria Chief Technology Officer Marie-Christine Coisne-Roquette Lead Independent Director Patricia Barbizet-Dussart Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) TOTALENERGIES SE -7.66% 142 611 SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 10.34% 2 077 678 SHELL PLC -1.29% 196 044 PETROCHINA COMPANY LIMITED 56.02% 187 229 EQUINOR ASA -7.63% 94 540 PETROBRAS 17.80% 82 845