Pologne : TotalEnergies investit dans les énergies renouvelables avec des projets biogaz et solaires

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) développe ses activités renouvelables en Pologne en acquérant d’une part Polska Grupa Biogazowa (PGB) – le principal producteur polonais de biogaz – et d’autre part un portefeuille de projets solaires en développement, d’une capacité de 200 mégawatts (MW).

La Pologne, 4ème plus grand potentiel en biogaz d’Europe

PGB est une entreprise employant 130 personnes dans neuf régions de Pologne dont le principal domaine d’activité est la production d’électricité et de chaleur renouvelables à partir de biogaz issu de déchets organiques. Elle possède et opère 17 unités en production et une en construction, pour une capacité totale de 166 GWh par an de production d’électricité1. Le portefeuille de PGB comprend aussi 23 projets en développement.

L’acquisition de PGB porte la capacité de production de biogaz de TotalEnergies à 1,1 TWh et confère à la Compagnie une position de premier plan sur le prometteur marché polonais, qui dispose du 4ème plus grand potentiel en Europe pour la production de biogaz et de biométhane avec un potentiel estimé à près de 100 térawattheures (TWh).

La Pologne, un marché solaire dynamique

TotalEnergies entre également sur le marché du solaire polonais avec l’acquisition de 6 projets en développement pour une capacité de production de 200 MW. Situés dans le nord et l’ouest de la Pologne, les premières fermes solaires devraient être mises en service d’ici 2025.

« Ces accords illustrent la volonté de TotalEnergies de développer ses activités renouvelables en Pologne et plus largement en Europe, pour accompagner le Green Deal », a déclaré Stéphane Michel, Directeur Général Gas, Renewables & Power de TotalEnergies. « D’une part, nous nous implantons solidement sur le marché polonais du biogaz grâce aux réalisations d’une entreprise qui a fait ses preuves, à ses équipes chevronnées et à sa large base d’actifs. D’autre part, nous développons notre présence dans les énergies renouvelables avec un portefeuille de projets solaires. Avec ces deux opérations, nous sommes satisfaits de pouvoir soutenir la Pologne dans son ambition de développer les énergies renouvelables afin de renforcer sa souveraineté énergétique, et nous espérons avoir l’opportunité d’également apporter à la Pologne notre expertise dans l’éolien offshore, secteur dans lequel nous avons formé un partenariat avec la société KGHM. »

TotalEnergies, deuxième producteur européen de biogaz

TotalEnergies est l’un des leaders du secteur en Europe, avec désormais 1,1 TWh de capacité de production de biogaz, et la Compagnie a pour ambition de devenir un acteur majeur du marché à l’international, en s’associant à des partenaires de premier plan comme avec Clean Energy aux Etats-Unis. La Compagnie est présente sur toute la chaîne de valeur, du développement de projets à la commercialisation de ce gaz renouvelable et de ses produits dérivés (biofertilisants, bioCO2). Elle vise à produire 20 TWh par an d’ici à 2030, soit l’équivalent de la consommation annuelle moyenne de quatre millions de consommateurs français une réduction d’émissions de CO 2 de l’ordre de 4 millions de tonnes.

TotalEnergies et l’électricité renouvelable

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, TotalEnergies développe un portefeuille d’activités dans l’électricité et les renouvelables. À fin 2022, la capacité brute installée de production d’électricité renouvelable de TotalEnergies est proche de 17 GW. TotalEnergies entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d’origine renouvelable et stockage de 35 GW en 2025, puis de 100 GW d’ici 2030 avec l’objectif d’être dans le top 5 mondial des producteurs d’électricité d’origine éolienne et solaire.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

Avertissement TotalEnergies

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes.

Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).

1 Ce qui représente près de 0,4 TWh en équivalence biométhane (i.e. si les mêmes installations produisaient du biométhane avec les mêmes intrants, sur la base de 1 MW = 20,5 GWh/an d'équivalent biométhane).

