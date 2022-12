Premier bilan des appels à partenaires de la Fondation TotalEnergies : 55 000 jeunes bénéficiaires grâce à 26 projets à fort impact social

Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) :

Depuis 2020, l’appel à partenaires lancé chaque année par la Fondation TotalEnergies permet à de nouvelles associations de présenter leurs projets dans le domaine de l’Éducation et de l’Insertion. Au mois de septembre 2022, neuf associations ont été sélectionnées et bénéficieront d’un accompagnement et d’un soutien financier.

Pour rappel, la Fondation TotalEnergies est dotée par la Compagnie d’un budget de 200 millions d’euros sur les cinq années 2023-2027, avec une priorité : la jeunesse.

Trois ans après le premier lancement de son appel à partenaires en France, la Fondation TotalEnergies fait le bilan :

200 dossiers étudiés parmi lesquels la Fondation a choisi de soutenir 26 projets à fort impact social bénéficiant à près de 55 000 jeunes parmi les plus vulnérables.

Les lauréats bénéficient pendant 1 à 3 ans d’un soutien financier ainsi que de l’accompagnement de la Fondation TotalEnergies pour développer leur capacité d’agir et leur impact.

Ces appels à partenariat ont permis de renforcer la contribution de la Fondation en faveur des jeunes, issus des quartiers prioritaires et des milieux ruraux. La Fondation a également élargi son engagement à de nouvelles populations particulièrement fragiles, comme les jeunes sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance et les jeunes détenus ou sortant de prison.

La Fondation a notamment ciblé des dispositifs rapprochant le monde professionnel et celui de l’éducation ainsi que des dispositifs associant les parents à l’orientation et la réussite de leurs enfants. L’effet multiplicateur de ces initiatives permet de renforcer l’impact auprès des jeunes.

Jacques-Emmanuel Saulnier, Directeur Engagement citoyen et Délégué général de la Fondation TotalEnergies a déclaré : « Partout en France, nous agissons avec une centaine de partenaires associatifs pour donner à la jeunesse les moyens de prendre son destin en main, en ciblant la plus vulnérable, en favorisant l’égalité des chances et en contribuant à l’autonomie de chacun. L’appel à partenaires nous donne chaque année l’opportunité d’identifier de nouvelles initiatives et de contribuer à la mise en place de dispositifs innovants sur tout le territoire. Notre approche consistant à “faire alliance” permet d’impulser et démultiplier l’impact social de ces projets en faveur de la jeunesse. »

Charles-Benoît Heidsieck, Président-Fondateur du RAMEAU et Président du Comité d’orientation Éducation et Insertion des jeunes de la Fondation TotalEnergies a déclaré : « Les appels à partenaires sont toujours riches d’enseignements. La diversité des approches d’un même sujet et la capacité des acteurs de proximité à inventer des solutions adaptées aux besoins des plus fragiles d’entre nous sont de véritables sources d’espérance. Chacun des lauréats avec leurs spécificités propres inventent des modèles d’éducation pour demain. »

Le prochain appel à partenaires sera lancé au 1er trimestre 2023.

La Fondation d’entreprise TotalEnergies

La Fondation d’entreprise TotalEnergies agit en faveur de la jeunesse, en particulier la plus vulnérable. Créée en 1992, elle se mobilise aujourd’hui aux cotés de ses partenaires dans quatre domaines d’intervention prioritaires : l’éducation et l’insertion ; la sécurité routière ; le climat, les littoraux et les océans ; le dialogue des cultures et le patrimoine. Ses initiatives, déployées dans les territoires d’ancrage de notre Compagnie, mais aussi le programme Action! qui permet à ses collaborateurs de consacrer jusqu'à 3 jours par an de leur temps de travail à des missions d'intérêt général, prolongent la contribution économique, sociale et sociétale de TotalEnergies en France et participent ainsi à l’engagement citoyen de l’entreprise.

***

Pour suivre l’actualité de la Fondation d’entreprise TotalEnergies

@TotalEnergies_F

TotalEnergies

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

@TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20221206005506/fr/