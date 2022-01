Prévisions internationales du samedi 22 janvier 2022 à 03H00 GMT

PARIS (awp/afp) - ___ A LA UNE

GENEVE - Crise ukrainienne: Russes et Américains ont rendez-vous "la semaine prochaine"

SANAA - Yémen: au moins 70 morts dans une frappe contre une prison tenue par les rebelles

PARIS - TotalEnergies et Chevron se retirent de Birmanie un an après le coup d'Etat

UKRAINE

=======

Ukraine-Russie-USA-diplomatie-conflit

GENEVE

Russes et Américains ont rendez-vous "la semaine prochaine", après des pourparlers "francs suisses" vendredi sur la crise russo-occidentale autour de l'Ukraine, qui menace toujours de dégénérer, des dizaines de milliers de soldats russes campant à la frontière ukrainienne.

(PAPIER GENERAL) 700 mots DEJA TRANSMIS =(PHOTO+VIDEO)=

Ukraine-Russie-politique-USA-défense-diplomatie-OTAN

PARIS

Les tensions se sont accrues ces derniers mois autour de l'Ukraine, que les Occidentaux estiment être sous la menace d'une possible invasion russe.

(CHRONOLOGIE) 700 mots DEJA TRANSMIS

USA-Russie-Otan-Ukraine-diplomatie-conflit-histoire

WASHINGTON

Genève, capitale de la paix et terrain neutre. Face-à-face entre diplomates américains et russes, il est question de missiles, d'armes nucléaires, de dissuasion, de sphères d'influence et de velléités d'invasion. Un film sur la Guerre froide? Non, la crise actuelle entre Washington et Moscou.

(PAPIER D'ANGLE) 700 mots DEJA TRANSMIS

YEMEN

=====

Yémen-conflit

SANAA

Au moins 70 personnes ont été tuées et une centaine blessées vendredi dans une frappe aérienne contre une prison tenue par les rebelles au Yémen, une attaque attribuée à la coalition sous commandement saoudien et témoignant d'une vive escalade de la violence.

(PAPIER GENERAL) 600 mots DEJA TRANSMIS =(PHOTO+VIDEO+INFOGRAPHIE)=

Yémen-conflit-Arabie

DUBAI

Le Yémen, pays le plus pauvre du Golfe, est plongé depuis 2014 dans une guerre entre forces progouvernementales et Houthis, des rebelles qui contrôlent une grande partie du nord du pays dont la capitale Sanaa.

(CHRONOLOGIE) 700 mots DEJA TRANSMIS

BIRMANIE

========

Birmanie-France-énergie-droitshumains-gaz-diplomatie-sanctions-coup-entreprises

PARIS

Le géant français TotalEnergies a annoncé vendredi son retrait de Birmanie où il était partenaire et opérateur du champ de gaz de Yadana, une demande pressante des ONG de défense des droits humains après le coup d'Etat militaire de l'an dernier.

(PAPIER GENERAL) 650 mots DEJA TRANSMIS

Energie-distribution-Birmanie-France-droitshumains

PARIS

En quittant la Birmanie et le champ gazier de Yadana, le géant français TotalEnergies fait une bonne affaire: il renonce à une part marginale de ses activités tout en soignant son image, estiment plusieurs experts interrogés par l'AFP.

(PAPIER D'ANGLE) 600 mots 06H00 GMT

Energie-coup-droitshumains-diplomatie-sanctions-Birmanie-France-USA

BANGKOK

Le retrait de TotalEnergies et Chevron de Birmanie est "une gifle" pour la junte qui va perdre des centaines de millions de dollars, mais les généraux peuvent encore compter sur leurs partenaires régionaux - Chine en tête - et la lucrative exploitation des ressources naturelles du pays.

(PAPIER D'ANGLE) 600 mots DEJA TRANSMIS =(PHOTO ARCHIVES)=

Birmanie-coup-entreprises-pétrole-gaz-droitshumains-sanctions

PARIS

TotalEnergies et Chevron ont grossi vendredi les rangs des quelques entreprises étrangères qui ont décidé de quitter la Birmanie depuis le coup d'Etat militaire. D'autres sociétés ont néanmoins simplement suspendu leur activité, voire continuent leurs affaires sur place. Tour d'horizon.

(REPERES) 700 mots DEJA TRANSMIS

AUTRES PAPIERS PAR REGIONS

EUROPE

======

UE-France-énergie-nucléaire-gas-investissements-environnement

AMIENS (France)

Les Vingt-Sept, qui avaient jusqu'à vendredi pour réagir au projet de labellisation des énergies "vertes" dans l'UE, campent sur leurs divergences: Allemagne, Autriche et Luxembourg n'excluent pas une action en justice contre l'inclusion du nucléaire, la France défend farouchement l'atome, d'autres dénoncent l'inclusion du gaz.

(PAPIER D'ANGLE) 650 mots DEJA TRANSMIS

AFRIQUE

=======

ONU-Russie-Centrafrique-conflit

NEW YORK (Nations-Unies)

L'ONU enquête sur un massacre présumé à 600 km à l'est de la capitale Bangui, en Centrafrique, qui aurait fait plusieurs dizaines de victimes civiles lors d'une opération conjointe les 16 et 17 janvier des forces armées et de mercenaires du groupe russe Wagner.

(PAPIER GENERAL) 700 mots DEJA TRANSMIS =(PHOTO+INFOGRAPHIR)=

AMERIQUES

=========

USA-avortement-justice-politique-manifestation

WASHINGTON

La fin de partie n'est pas encore sifflée, mais les Américains opposés à l'avortement savouraient déjà leur victoire vendredi dans les rues de Washington, portés par la conviction que la Cour suprême reviendra, bientôt, 50 ans en arrière.

(REPORTAGE) 600 mots DEJA TRANSMIS =(PHOTO+VIDEO)=

Royauté-célébrités-cinéma-festival-USA-GB

LOS ANGELES (Etats-Unis)

Contraint une nouvelle fois à une formule 100% virtuelle à cause de la pandémie, le festival du film de Sundance s'est ouvert avec un documentaire "immersif" consacré à la princesse Diana et ses déboires avec la famille royale britannique.

(PAPIER GENERAL) 700 mots DEJA TRANSMIS =(PHOTO)=

USA-arrestation-enquête-Haïti-Colombie

PORT-AU-PRINCE (Haiti)

Plus de six mois après l'assassinat par un commando armé du président haïtien Jovenel Moïse, les arrestations de suspects se sont multipliées ces dernières semaines dans différents pays, le mobile du crime et ses commanditaires demeurant inconnus.

(PAPIER D'ANGLE) 800 mots 06H00 GMT =(PHOTO)=

Salvador-église-conflit-religion

EL PAISNAL (Salvador)

Deux prêtres catholiques, Rutilio Grande et Cosme Spessotto, ainsi que deux laïcs, assassinés au Salvador pour avoir défendu les pauvres à l'aube de la guerre civile qui a ravagé le pays entre 1980 et 1992, seront béatifiés samedi après-midi à San Salvador devant des milliers de fidèles.

(PAPIER GENERAL) 600 mots 03H00 GMT =(PHOTO+VIDEO)=

Pérou-tourisme-tsunami-pétrole-Espagne

ANCON (Pérou)

En plein été austral, personne ne se baigne plus sur la plage de la station balnéaire d'Ancon, non loin de la capitale Lima : depuis la marée noire qui a souillé les côtes du centre du Pérou, les brigades de nettoyage ont remplacé les vacanciers.

(VIDEO RECIT) 500 mots 06H00 GMT =(PHOTO+VIDEO+INFOGRAPHIE)=

AUTRES PAPIERS PAR THEMES

COVID-19

========

Epidémie-santé-virus

PARIS

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

(REPERES) 650 mots DEJA TRANSMIS

Brésil-carnaval-tourisme-épidémie-virus-santé

RIO DE JANEIRO

Les défilés du carnaval de Rio de Janeiro et de Sao Paulo, prévus fin février, ont été reportés à avril en raison de la nouvelle vague de Covid-19.

(PAPIER GENERAL) 550 mots DEJA TRANSMIS =(PHOTO ARCHIVES)=

ECONOMIE

========

USA-marchés-Bourse-économie-croissance-indicateur-politique

WASHINGTON

Un petit vent de panique a soufflé sur Wall Street cette semaine après la vive chute du Nasdaq, les investisseurs se demandant si le marché va s'en tenir à une correction ou si on aborde une déprime prolongée, risquée pour l'économie et l'administration Biden.

(PAPIER D'ANGLE) 750 mots 06H00 GMT

CONTACTS

Desk Francophone: (+33) 1 40 41 45 31

Vidéo: (+33) 1 40 41 81 22

Infographie: (+33) 1 40 41 38 84

Photo: (+33) 1 40 41 48 94

DeskFrancophone/ob