TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a le plaisir d’annoncer avoir atteint plus d’1,5 GW de contrats d’achat d’électricité (Power Purchase Agreement, PPA) signés avec plus de 600 clients industriels et commerciaux dans le monde, pour l’autoconsommation sur leurs sites et injection dans le réseau. Sur ce total d’1,5 GW, 1,1 GW de capacité solaire sur site a déjà été mise en service, produisant 1,5 TWh d’électricité par an, tandis que 400 MW seront mis en service d’ici la fin de l’année.

Grâce à la solarisation des sites de ses clients B2B, TotalEnergies accompagne la transition énergétique de secteurs d’activité variés, parmi lesquels l’agroalimentaire, l’industrie automobile, la cimenterie, le numérique, l’industrie manufacturière, la métallurgie, l’extraction minière, la vente au détail et les entrepôts.

Une présence sans équivalent sur tous les continents

Répondant aux meilleures normes de l’industrie et au plus près des besoins de ses clients, les solutions de production solaire sur site proposées par TotalEnergies sont disponibles dans plus de 30 pays sur tous les continents, positionnant TotalEnergies comme un acteur mondial disposant de l’une des couvertures géographiques les plus étendues.

Parmi des exemples de projets de production renouvelable sur site, on peut citer :

Aux Etats-Unis, la signature d’un contrat long-terme pour un projet d’ombrières de parking solarisées (12.3 MWc) associé à du stockage par batterie (7.4 MW / 24.6 MWh) sur le site de l’aéroport JFK à New York City.

En Belgique, la construction d'une centrale solaire flottante de 31 MWc pour Holcim Belgique afin de fournir de l'électricité décarbonée à la cimenterie d'Obourg.

À Oman, le lancement d’une centrale solaire au sol avec suiveurs solaires de 17 MWc pour Veolia afin d’alimenter l'usine de dessalement de Sharqiyah.

En Indonésie, la construction d’une toiture solaire de 43 MWc, la plus grande du pays, pour alimenter une usine sidérurgique de Gunung Raja Paksi (GRP) .

Des solutions sur mesure et compétitives pour les clients B2B

TotalEnergies vend à ses clients B2B de l’électricité renouvelable produite sur leurs sites via des contrats PPA à long terme. À cette fin, la Compagnie développe, finance, construit et opère des panneaux solaires installés sur les toits, les ombrières ou les terrains industriels vacants.

Ces solutions solaires offrent aux entreprises la garantie d’un prix prévisible et la possibilité de réduire considérablement leur facture d’électricité tout en limitant leur empreinte carbone. Des batteries, installées derrière le compteur électrique du client, sur son site, peuvent également être proposées. Elles permettent d’augmenter la consommation locale d’électricité solaire et de fournir des services de stabilisation aux opérateurs de réseaux électriques.

Enfin, TotalEnergies propose de nombreuses solutions d’énergie décarbonée telles que l’électricité renouvelable (contrats PPA solaire, éolien et hydro hors site), les carburants à faible teneur en carbone (de l'hydrogène au biogaz en passant par le carburant aérien durable), le captage, le stockage et l'utilisation du CO₂, et la mobilité électrique (y compris pour les camions), adaptées à plus de vingt secteurs d'activité.

« Grâce à la proximité et à la confiance que nous entretenons avec nos clients B2B, l’implication de nos équipes et l’engagement de notre Compagnie, nous sommes fiers de continuer à accélérer notre croissance dans la production d’énergie renouvelable sur site. Sur un marché de l’électricité instable, caractérisé par des prix élevés, nous fournissons non seulement une énergie décarbonée, mais aussi de la visibilité et une excellence opérationnelle sur toute la durée du PPA », a déclaré Vincent Stoquart, Directeur Renouvelables de TotalEnergies.

TotalEnergies et l’électricité

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, TotalEnergies construit un portefeuille d’actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre et offshore) et flexibles (CCGT, stockage) compétitif afin de fournir à ses clients une électricité bas-carbone disponible 24h/24. À fin 2023, TotalEnergies dispose d’une capacité brute de production d’électricité renouvelable de 22 GW, et entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre 35 GW en 2025 et une production nette d’électricité de plus de 100 TWh à horizon 2030.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus durable, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

