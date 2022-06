Qatar : TotalEnergies, première entreprise sélectionnée pour s'associer à QatarEnergy dans le méga projet GNL North Field East

Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) :

À l’issue d’un processus d’appel d’offres relatif à la sélection des partenaires pour le projet de gaz naturel liquéfié (GNL) North Field East (NFE), TotalEnergies s’est vu attribuer une participation de 25 % dans une nouvelle joint-venture (JV), aux côtés de la compagnie nationale QatarEnergy (75 %). Cette JV détiendra 25 % dans le projet NFE de 32 millions de tonnes par an de GNL (Mtpa), équivalent à un train de 8 Mtpa.

Le plus grand projet de GNL du monde

Le projet NFE, lancé par QatarEnergy à l’été 2019, est en cours de construction. Il a pour objectif de porter la capacité totale d’export de GNL du Qatar de 77 à environ 110 Mtpa d’ici 2027, grâce à la construction de 4 trains de 8 Mtpa chacun. La partie amont du projet développera la zone sud-est du champ, via huit plateformes, 80 puits et des gazoducs vers l’usine à terre.

Un projet de GNL bas carbone

Portant une attention particulière aux enjeux environnementaux et climatiques, le projet adoptera les standards les plus élevés pour réduire les émissions. Le CO 2 natif associé à la production du gaz sera capté et séquestré dans un aquifère salin. De plus, les installations seront connectées au réseau électrique du pays qui fournira une part croissante d’électricité renouvelable – en ligne avec l’ambition climat du Qatar – grâce au projet solaire géant Al Kharsaah qui est prévu de démarrer en 2022 et dont TotalEnergies est partenaire.

A l’occasion de la cérémonie de signature des contrats, Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, a déclaré : « C’est un nouveau jour historique pour TotalEnergies au Qatar, où nous sommes présents depuis plus de 80 ans. Le Qatar dispose d’immenses ressources en gaz naturel, qu’il entend développer davantage pour accroître la production du GNL le moins cher, le plus respectueux de l’environnement., et le mieux situé. TotalEnergies était présent à la naissance de l’industrie du GNL qatarie il y a environ 30 ans, à travers sa participation dans Qatargas 1, puis Qatargas 2 en 2005. Nous sommes très fiers que le Qatar ait à nouveau choisi TotalEnergies, cette fois comme premier partenaire de sa nouvelle phase majeure d’expansion du GNL. C’est un témoignage clair de la profonde confiance que les équipes ont développée ensemble, et cela prolongera notre partenariat stratégique avec le Qatar et QatarEnergy pour plus de 25 ans. C'est une bonne nouvelle pour la lutte contre le changement climatique car le gaz et le GNL sont essentiels pour soutenir la transition énergétique, et notamment le passage du charbon au gaz dans de nombreux pays. Avec ses faibles coûts et ses faibles émissions de gaz à effet de serre, grâce à la capture et au stockage du carbone, l’extension de North Field apportera une contribution exemplaire et majeure à notre stratégie de croissance dans le GNL bas carbone. Ce nouveau partenariat nous permettra en effet de renforcer notre portefeuille mondial de GNL et, avec le Qatar, il soutiendra notre capacité à contribuer à la sécurité énergétique de l’Europe. »

Durant son allocution pendant la cérémonie, Son Excellence, M. Saad Sherida Al-Kaabi, ministre d’État aux Affaires énergétiques et Président-directeur général de QatarEnergy, a déclaré : « Il s'agit d'une étape historique pour l'industrie énergétique du Qatar et pour le plus grand développement de GNL au monde. Le projet North Field East est une réalisation emblématique qui permettra non seulement d'assurer l'utilisation optimale des ressources naturelles du Qatar, mais aussi de fournir au monde l'énergie plus propre et plus fiable dont il a besoin. QatarEnergy se trouve aujourd'hui au seuil d'une nouvelle ère, avec un engagement plus fort en faveur de la transition énergétique, et pour un accès sécurisé et fiable à une énergie plus propre. Nous continuerons à alimenter en energie des personnes dans tous les coins du monde, pour offrir à tous un meilleur lendemain. Tel est notre engagement. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec TotalEnergies, un partenaire stratégique de long terme en qui nous avons toujours eu confiance pour assurer la réalisation efficace et sûre de nos projets. Je tiens à remercier tous les membres des équipes de QatarEnergy et de TotalEnergies pour leur excellente collaboration et pour leur travail acharné qui a conduit à ce moment important. J'aimerais également exprimer mes remerciements et ma gratitude à l'équipe du projet et à Qatargas pour avoir mené à bien le projet NFE, et ce avec un bilan exceptionnel en matière de sécurité. Nous sommes à jamais reconnaissants de la direction avisée de Son Altesse l'Émir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, et pour son soutien sans faille au secteur énergétique du Qatar. »

***

TotalEnergies, troisième acteur mondial du GNL bas carbone

TotalEnergies est le troisième acteur mondial du GNL bas carbone avec une part de marché mondiale de l’ordre de 10 % et un portefeuille global de près de 50 Mtpa à l’horizon 2025, grâce à ses participations dans des usines de liquéfaction dans toutes les zones géographiques. La Compagnie bénéficie de positions solides et diversifiées tout au long de la chaîne de valeur du GNL : production de gaz, transport et trading, et soutage de GNL pour le transport maritime. L’ambition de TotalEnergies est de porter la part du gaz naturel dans le mix de ses ventes à 50 % d'ici 2030, de réduire les émissions de la chaîne de valeur du gaz, d'éliminer les émissions de méthane, et de travailler avec des partenaires locaux pour promouvoir le passage du charbon au gaz naturel.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

@TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TotalEnergies SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220612005038/fr/