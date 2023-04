RPGCL du Bangladesh va importer deux cargaisons de GNL de TotalEnergies - sources

Les cargaisons, achetées à 13,33 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) et à 13,28 dollars/mmBtu, seront livrées respectivement les 16 et 17 mai et les 25 et 26 mai, a ajouté l'une des sources.

La RPGCL a également lancé un appel d'offres pour une cargaison de GNL qui sera livrée entre le 7 et le 8 mai. L'appel d'offres, qui a pris fin le 4 avril, a été attribué à TotalEnergies au prix de 14,84 $/mmBtu, ont déclaré les sources.

TotalEnergies n'a pas répondu à une demande de commentaire.