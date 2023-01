Rebond prudent pour les actions européennes à l'ouverture

PARIS, 20 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont en hausse en début de séance vendredi, effaçant une partie des pertes enregistrées la veille face aux craintes sur la récession attendue et sur la poursuite du resserrement monétaire des banques centrales.



À Paris, le CAC 40 gagne 0,43% à 6.981,94 points vers 08h50 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,38% et à Francfort, le Dax avance de 0,45%.



L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,41%, le FTSEurofirst 300 de 0,24% et le Stoxx 600 de 0,25%.



Celui-ci affiche pour l'heure une baisse de 0,2% sur la semaine et le CAC 40 de 0,57%.



Les craintes sur le rythme du resserrement de la politique monétaire de la Fed ont été renforcées par de solides données sur l'emploi américain et plusieurs discours de la part des responsables de la banque centrale.



La présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, a ainsi fait écho aux propos de certains de ses pairs en se disant favorable à des taux allant au-delà de 5%, alors que les marchés voient le "plafond" à 4,89% en juin, et la vice-présidente de l'institution, Lael Brainard, a déclaré que malgré la récente modération de l'inflation, "la politique (monétaire) devra être suffisamment restrictive pendant un certain temps".



En Bourse, TotalEnergies gagne 1,46% avec la hausse des cours pétroliers, toujours portés par l'optimisme sur la réouverture de la Chine.



Quelques changements de conseil animent la cote, comme la dégradation à "performance en ligne" de Michelin (-2,23%) par RBC et celle à "sous-performance" de Faurecia



(-1,17%) par Jefferies.



Le suédois Ericsson chute de 7,51% après avoir publié un bénéfice d'exploitation trimestriel inférieur aux attentes en raison du ralentissement des ventes d'équipements 5G sur les marchés à forte marge.



Siemens Energy cède 1,0% après avoir abaissé son objectif de bénéfice annuel à cause des difficultés persistantes de sa filiale dans l'éolien Siemens Gamesa. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)