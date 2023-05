Réduction des émissions de méthane : TotalEnergies coopère avec Colorado State University

Dans le cadre de son engagement à identifier, quantifier et réduire les émissions de méthane liées à ses activités, TotalEnergies s’associe avec Colorado State University pour développer un protocole international de qualification des mesures d’émissions de méthane. Pour ce partenariat scientifique, TotalEnergies et Colorado State University collaboreront, grâce à leurs plateformes, pour développer un protocole pour certifier la précision, les limites de détection et les restrictions opérationnelles de mesures utilisées pour la comptabilisation du méthane.



Les deux parties collaboreront aussi pour développer une méthode pour estimer les mesures de méthane annuelles à partir des mesures ponctuelles.



En ligne avec les accords de Glasgow, TotalEnergies s'est fixé de nouveaux objectifs concrets de réduction de ses émissions opérées de méthane pour la prochaine décennie : -50% en 2025 et -80% en 2030 par rapport à 2020.



La Compagnie s'est également engagée à maintenir l'intensité méthane à moins de 0,1% sur ses installations gazières opérées.