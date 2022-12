Russie : TotalEnergies décide de retirer ses administrateurs de la société Novatek, déconsolidera sa participation dans Novatek de ses comptes et enregistrera une dépréciation exceptionnelle de 3.7 milliards de dollars au 4ème trimestre 2022

Regulatory News:

Dans le cadre des principes d’action définis pour ses activités en lien avec la Russie, rendus publics le 22 mars 2022, TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a engagé son retrait progressif des actifs russes tout en veillant à poursuivre l’approvisionnement en GNL de l’Europe.

TotalEnergies détient une participation de 19,4% dans la société Novatek, participation qu’elle n’est pas en mesure de céder, compte tenu des accords en vigueur entre actionnaires, puisqu’il lui est interdit de vendre des actifs à un des principaux actionnaires de Novatek en raison des sanctions le visant.

Compte tenu des sanctions européennes en vigueur depuis le début du conflit, les deux administrateurs représentant TotalEnergies au sein du conseil d’administration de Novatek sont conduits à s’abstenir lors des séances du conseil d’administration de cette société, notamment sur les questions financières. Ils ne sont donc plus en mesure d’assurer pleinement leur mission au sein de ce conseil, ce qui pourrait poser des problèmes de gouvernance à cette société.

Dans ces conditions, le Conseil d’Administration de TotalEnergies a décidé du retrait des représentants de la Compagnie au Conseil d’Administration de PAO Novatek avec effet immédiat.

En conséquence, les critères d’influence notable n’étant plus remplis au sens de la règlementation comptable suivie par la Compagnie, la participation de 19,4% détenue par TotalEnergies dans Novatek ne sera plus consolidée dans les comptes de la Compagnie.

Cela conduira à reconnaître dans les comptes du 4ème trimestre 2022 une dépréciation d’environ 3,7 milliards de dollars. Par ailleurs TotalEnergies n’enregistrera plus de réserves au titre de sa participation dans la société Novatek, avec un impact sur les réserves prouvées déclarées à fin 2021 de 1,7 milliards de barils. La durée de vie des réserves prouvées de la Compagnie reste cependant supérieure à 11 années de production.

***

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

@TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies

Avertissement TotalEnergies

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20221209005124/fr/