Singapour : TotalEnergies acquiert le plus grand réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a signé avec le Groupe Bolloré un accord d’acquisition de la société ‘Blue Charge’. Sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, TotalEnergies reprendra la gestion et l’exploitation du premier réseau de recharge pour véhicules électriques de Singapour, avec plus de 1 500 points de recharge installés dans la cité-Etat.

Ce réseau urbain de recharge, dont TotalEnergies devient l’opérateur, représente près de 85% des points de recharge actuellement en opération à Singapour, accessible aux propriétaires de véhicules électriques ainsi qu’au service d’autopartage BlueSG.

Ce réseau de bornes électriques a été développé avec l’Agence publique de Singapour en charge des Transports (Land Transport Authority - LTA) et plusieurs autres acteurs des secteurs publics et privés. Les perspectives locales de croissance de la mobilité électrique sont portées par l’ambition de Singapour de développer massivement les infrastructures dédiées dans le cadre de son Green Plan 2030, qui inclut notamment comme objectif d’atteindre 60 000 points de recharge à la fin de la décennie.

« Avec cette acquisition, TotalEnergies poursuit sa transformation et ajoute un nouveau nom à la liste des grandes villes mondiales comme Paris, Amsterdam, Londres et Bruxelles où la Compagnie développe déjà ses activités d’installation et d’exploitation de bornes de recharge. Nous nous engageons à fournir une expérience client et des services de recharge électrique conformes aux attentes de nos futurs utilisateurs. » a déclaré Alexis Vovk, Directeur général de la branche Marketing & Services de TotalEnergies. « Ce réseau de recharge urbain est également une initiative-clé pour TotalEnergies dans la région Asie-Pacifique, où le développement de la mobilité électrique est un enjeu majeur, corrélé au défi de la transition énergétique. Nous ferons ainsi en sorte qu’il soit la vitrine de notre expertise en la matière. »

Ting Wee Liang, Directeur Asie-Pacifique & Moyen Orient au sein de la branche Marketing & Services de TotalEnergies, basé à Singapour, a ajouté : « Nous sommes enthousiastes à l’idée d’entrer ainsi sur le marché singapourien pour contribuer au développement dans le pays de solutions de mobilité plus propres et fiables. Cette annonce marque également notre ambition de participer activement au Green Plan 2030, de nouer des partenariats-clés et d’accélérer les développements dans la région, en nous appuyant sur Singapour comme d’une base stratégique de rayonnement. »

____

À propos de TotalEnergies à Singapour

TotalEnergies est implanté à Singapour depuis près de 40 ans, avec près de 600 employés au sein de ses sièges régionaux, usines et unités de recherche et développement. La plupart des activités de la Compagnie sont représentées dans le pays : Exploration-Production, Gaz Renouvelables & Électricité, Marketing & Services (avec notamment sa plus grande usine mondiale de blending de lubrifiants de TotalEnergies et le siège mondial de son activité de carburants marins) et Trading & Shipping. Singapour accueille également un centre de R&D de Hutchinson ainsi que les activités de Saft dans les batteries.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TotalEnergies SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Le terme « Compagnie » ou les termes « compagnie TotalEnergies » renvoient à la société TotalEnergies SE et aux sociétés contrôlées directement ou indirectement, et sont utilisés à des fins de convenance pour les besoins de la présente communication. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs. Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.

