Suriname : TotalEnergies annonce un nouveau succès en offshore sur le Bloc 58

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et APA Corporation ont trouvé de l’huile lors du forage du puits Sapakara South-1, localisé au sein du Bloc 58 au large des côtes du Suriname. Cette annonce fait suite aux précédentes découvertes réalisées sur Maka Central, Sapakara West, Kwaskwasi et Keskesi.

Situé à 4 kilomètres au sud-est de la découverte de Sapakara West-1, Sapakara South-1 a été foré à une profondeur d'eau d'environ 850 mètres. Sapakara South a rencontré 30 mètres d'huile dans un réservoir campano-maastrichtien de bonne qualité.

« Nous sommes heureux de ce nouveau succès sur Sapakara South-1, très similaire à celui annoncé sur Keskesi plus tôt cette année. Ces résultats positifs répétés confirment notre stratégie qui vise de grands volumes de ressources à faibles coûts de développement. » a déclaré Kevin McLachlan, directeur Exploration de TotalEnergies. « En tant qu'opérateur du prolifique bloc 58, cela nous encourage à poursuivre notre effort, conjointement avec notre partenaire, pour augmenter la base de ressources tout en menant les opérations d'appréciation destinées à justifier un développement pétrolier commercial. »

Les opérations de forage se poursuivront avec le navire de forage Maersk Valiant. TotalEnergies est l'opérateur, avec une participation de 50%, et Apache détient une participation de 50%. Après l'achèvement du puits Sapakara South-1, l’appareil de forage se déplacera pour forer le puits Bonboni - 1 dans le bloc 58.

