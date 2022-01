TOTALENERGIES SE: Principaux indicateurs

Regulatory News:

4T21 3T21 2T21 1T21 4T20 €/$ 1.14 1.18 1.21 1.20 1.19 Brent ($/b) 79.8 73.5 69.0 61.1 44.2 Prix moyen de vente liquides* ($/b) 72.6 67.1 62.9 56.4 41.0 Prix moyen de vente gaz* (1) ($/Mbtu) 11.38 6.33 4.43 4.06 3.31 Prix moyen de vente GNL** (1) ($/Mbtu) 13.12 9.10 6.59 6.08 4.90 Marge sur coûts variables,

raffinage Europe*** ($/t) 16.7 8.8 10.2 5.3 4.6

* Ventes en $ / Ventes en volume pour les filiales consolidées (exclut la variation de valeur des stocks).

** Ventes en $ / Ventes en volume pour les filiales consolidées et sociétés mises en équivalence (exclut la variation de valeur des stocks).

(1) Ne prend pas en compte les activités de négoce de gaz et de GNL, dont les résultats devraient être significativement supérieurs à ceux du troisième trimestre 2021, saisissant les opportunités d'optimisation générées par l'important portefeuille de négoce de GNL dans l'environnement actuel de prix du gaz spot élevés.

*** Cet indicateur représente la marge moyenne sur coûts variables réalisée par le raffinage de TotalEnergies en Europe (égale à la différence entre les ventes de produits raffinés réalisées par le raffinage européen de TotalEnergies et les achats de pétrole brut avec les coûts variables associés, divisée par les quantités raffinées en tonnes). Les données 4T21 et 3T21 retraitées dans l'environnement du 2T21 pour les coûts d’énergie étaient 35.7 $/t au 4T21 et 20.5 $/t au 3T21.

Avertissement

Ces données sont issues du reporting de TotalEnergies et ne sont pas auditées.

Dans les limites autorisées par la loi, TotalEnergies SE décline toute responsabilité quant à l'utilisation des principaux indicateurs

