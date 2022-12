Total Eren : lance un projet photovoltaïque au Zimbabwe

Total Eren et Chariot, acteur de la transition énergétique en Afrique annoncent leur collaboration pour le développement, la construction et l'exploitation d'un projet solaire photovoltaïque qui fournira de l'électricité au projet Karo Platinum, au Zimbabwe.Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de l'accord de partenariat signé en novembre 2021 entre Total Eren et Chariot.La capacité installée du projet solaire photovoltaïque devrait atteindre 30 MWp, avec possibilité d'extension jusqu'à 300 Mwp.Total Eren et Karo Mining Holdings ont signé au préalable un ' Memorandum of understanding ' première étape vers la mise en oeuvre et la signature d'un contrat d'achat d'électricité à long terme.Fabienne Demol, vice-présidente et directrice du développement mondial de Total Eren a déclaré : ' Notre projet solaire permettra à la mine de platine de Karo d'être approvisionnée en électricité bas carbone pendant sa durée de vie, ce qui réduira son empreinte carbone et constituera une source d'approvisionnement en électricité à des prix compétitifs.'Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.