Total Eren : s'implante au Honduras avec un projet éolien

Total Eren annonce son implantation au Honduras avec

un premier projet éolien, ' San Marcos ', dans le département de Choluteca.



Il s'agit d'un des plus importants investissements étrangers dans

un projet d'énergie renouvelable d'Amérique centrale, assure Total Eren.



Total Eren a finalisé et acté la contractualisation des nouveaux termes du contrat de vente d'électricité d'une durée de 25 ans conclu entre la

compagnie nationale hondurienne d'électricité ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica), et la société de projet ' San Marcos Wind Energy '.



Il permettra à ENEE de bénéficier du tarif de vente d'électricité d'origine renouvelable le plus bas du pays.



D'une capacité totale de 112 MW, le projet éolien de San Marcos produira à terme environ 500 GWh par an.



