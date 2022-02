TotalEnergies : A suivre aujourd'hui

TotalEnergies a fait une découverte significative d'huile légère et de gaz associé sur le prospect Venus, situé sur le bloc 2913B dans le bassin d'Orange, au large de la Namibie. Le puits Venus 1-X a traversé un réservoir du Crétacé inférieur de bonne qualité et rencontré environ 84 mètres d'huile légère, indique la compagnie dans un communiqué. Le bloc 2913B couvre une superficie d'environ 8 215 km² dans l'offshore profond de la Namibie. Il est opéré par TotalEnergies avec une participation de 40 %, aux côtés de QatarEnergy (30 %), Impact Oil and Gas (20 %) et NAMCOR (10 %).



" Cette découverte au large de la Namibie et les premiers résultats très prometteurs prouvent le potentiel du bassin d'Orange, sur lequel TotalEnergies occupe une position importante à la fois en Namibie et en Afrique du Sud ", a déclaré Kevin McLachlan, directeur de l'exploration de TotalEnergies. " Un programme complet de carottage et de diagraphie a été réalisé. Cela permettra de préparer les opérations d'appréciation destinées à évaluer la commercialité de cette découverte. "