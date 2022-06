TotalEnergies : A suivre aujourd'hui

TotalEnergies a conclu un accord avec Adani Enterprises Limited (AEL) pour acquérir une participation de 25% dans Adani New Industries Limited (ANIL). ANIL sera la plateforme exclusive d'AEL et de TotalEnergies pour la production et la commercialisation d'hydrogène vert à grande échelle en Inde. ANIL vise, comme premier jalon, une production d'un million de tonnes d'hydrogène vert par an (Mtpa) d'ici à 2030, en s'appuyant sur de nouvelles capacités de production d'électricité renouvelable d'environ 30 gigawatts (GW).



Afin de maîtriser les coûts de production de l'hydrogène vert, ANIL sera intégrée tout au long de la chaîne de valeur, de la fabrication d'équipements nécessaires à la génération d'électricité renouvelable et à la production d'hydrogène vert, à la production elle-même d'hydrogène vert, ainsi qu'à sa transformation en produits dérivés, notamment en engrais azotés et en méthanol, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation.



Pour commencer, ANIL entend développer un projet visant à produire 1,3 Mtpa d'urée dérivée de l'hydrogène vert pour le marché intérieur indien, en remplacement des importations actuelles d'urée, et investira environ 5 milliards de dollars dans un électrolyseur de 2 GW, alimenté par l'énergie renouvelable d'un parc solaire et éolien de 4 GW.



Ce partenariat s'appuie sur la complémentarité des deux compagnies. Adani apportera au partenariat une connaissance approfondie du marché indien, ses capacités d'exécution, et son excellence en matière de gestion des opérations et des capitaux.



TotalEnergies apportera sa connaissance approfondie des marchés mondiaux, son expertise des technologies renouvelables et des projets industriels de grande envergure, et sa force financière permettant à ANIL de réduire ses coûts de financement.



Les forces complémentaires des partenaires aideront ANIL à mettre en place le plus grand écosystème d'hydrogène vert au monde, permettant au consommateur de bénéficier du coût le plus bas pour l'hydrogène vert.



L'investissement dans ANIL marque une nouvelle étape clé de l'alliance stratégique entre TotalEnergies et Adani Group - le plus grand conglomérat privé indien dans le domaine de l'énergie et des infrastructures - qui couvre les investissements dans les terminaux GNL, la distribution de gaz, la production d'électricité renouvelable et désormais la production d'hydrogène vert en Inde.