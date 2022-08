TotalEnergies : Acquisition ou cession des actions de l'émetteur / Transactions sur actions propres (version agrégée)

Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Paris, le 8 aout 2022 - Dans le cadre de l'autorisation consentie par l'Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2022 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TotalEnergies SE (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d'actions propres (FR0000120271) réalisés du 1er aout au 5 aout 2022 :

Volume total Prix pondéré moyen Montant des Code Jour de la journalier journalier (en transactions identifiant transaction d'acquisition (en nombre de titres) (EUR) marché EUR/action) 01/08/22 557 685 49,5885 27 654 744,30 XPAR 01/08/22 237 246 49,5841 11 763 634,03 CEUX 01/08/22 42 483 49,6898 2 110 970,47 TQEX 01/08/22 66 241 49,6610 3 289 594,24 AQEU 02/08/22 585 858 48,6730 28 515 474,86 XPAR 02/08/22 266 150 48,6492 12 947 980,19 CEUX 02/08/22 46 726 48,6783 2 274 544,09 TQEX 02/08/22 68 397 48,6894 3 330 207,30 AQEU 03/08/22 638 247 48,7528 31 116 331,41 XPAR 03/08/22 265 541 48,8589 12 974 035,09 CEUX 03/08/22 46 272 48,8927 2 262 361,22 TQEX 03/08/22 74 643 48,8620 3 647 208,47 AQEU 04/08/22 688 742 48,8172 33 622 485,93 XPAR 04/08/22 257 892 48,8878 12 607 779,66 CEUX 04/08/22 44 597 48,8907 2 180 380,57 TQEX 04/08/22 69 415 48,9003 3 394 416,19 AQEU 05/08/22 699 722 48,1893 33 719 130,17 XPAR 05/08/22 220 932 48,2999 10 670 999,69 CEUX 05/08/22 31 921 48,3719 1 544 079,23 TQEX 05/08/22 62 809 48,3659 3 037 811,11 AQEU Total 4 971 519 48,8109 242 664 168,19

Détail des transactions

Conformément à l'article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de TotalEnergies : https://totalenergies.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/laction-total/info/operations-sur-titre-de-la-societe

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

* * * *

Contacts TotalEnergies

Relations Médias : +33 (0)1 47 44 46 99 l presse@totalenergies.coml @TotalEnergiesPR

Relations Investisseurs : +33 (0)1 47 44 46 46 l ir@totalenergies.com