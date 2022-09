TotalEnergies : Acquisition ou cession des actions de l'émetteur / Transactions sur actions propres (version agrégée)

Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Paris, le 05 septembre 2022 - Dans le cadre de l'autorisation consentie par l'Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2022 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TotalEnergies SE (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d'actions propres (FR0000120271) réalisés du 29 août au 02 septembre 2022 :

Volume total Prix pondéré moyen Montant des Code Jour de la journalier journalier (en transactions identifiant transaction d'acquisition (en nombre de titres) (EUR) marché EUR/action) 29/08/22 609 373 53,913897 32 853 673,16 XPAR 29/08/22 206 695 53,896841 11 140 207,55 CEUX 29/08/22 48 529 53,893205 2 615 383,35 TQEX 29/08/22 62 922 53,887740 3 390 724,38 AQEU 30/08/22 614 697 53,436335 32 847 154,82 XPAR 30/08/22 207 325 53,473685 11 086 431,74 CEUX 30/08/22 49 313 53,464386 2 636 489,27 TQEX 30/08/22 64 140 53,475119 3 429 894,13 AQEU 31/08/22 654 012 51,027231 33 372 421,40 XPAR 31/08/22 205 254 51,050256 10 478 269,25 CEUX 31/08/22 47 505 51,048660 2 425 066,59 TQEX 31/08/22 72 948 51,053256 3 724 232,92 AQEU 01/09/22 635 245 50,211182 31 896 402,31 XPAR 01/09/22 206 734 50,223189 10 382 840,75 CEUX 01/09/22 65 208 50,215484 3 274 451,28 TQEX 01/09/22 88 538 50,218870 4 446 278,31 AQEU 02/09/22 640 840 51,335427 32 897 795,04 XPAR 02/09/22 196 920 51,336651 10 109 213,31 CEUX 02/09/22 66 993 51,321080 3 438 153,11 TQEX 02/09/22 69 230 51,347930 3 554 817,19 AQEU Total 4 812 421 51,9489 249 999 899,86

Conformément à l'article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de TotalEnergies : https://totalenergies.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/laction-total/info/operations-sur-titre-de-la-societe

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

