TotalEnergies : Acquisition ou cession des actions de l'émetteur / Transactions sur actions propres (version agrégée)

Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Paris, le 26 septembre 2022 - Dans le cadre de l'autorisation consentie par l'Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2022 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TotalEnergies SE (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d'actions propres (FR0000120271) réalisés du 19 septembre au 23 septembre 2022 :

Volume total Prix pondéré moyen Montant des Code Jour de la journalier journalier (en transactions identifiant transaction d'acquisition (en nombre de titres) (EUR) marché EUR/action) 19/09/22 530 532 49,052795 26 024 077,44 XPAR 19/09/22 150 000 49,058492 7 358 773,80 CEUX 19/09/22 30 000 49,041682 1 471 250,46 TQEX 19/09/22 50 000 48,997610 2 449 880,50 AQEU 20/09/22 550 714 49,371282 27 189 456,20 XPAR 20/09/22 150 000 49,410537 7 411 580,55 CEUX 20/09/22 25 000 49,416228 1 235 405,70 TQEX 20/09/22 30 000 49,416214 1 482 486,42 AQEU 21/09/22 548 964 49,180921 26 998 555,12 XPAR 21/09/22 147 220 49,192486 7 242 117,79 CEUX 21/09/22 29 421 49,186500 1 447 116,02 TQEX 21/09/22 39 281 49,196451 1 932 485,79 AQEU 22/09/22 548 987 49,039179 26 921 871,76 XPAR 22/09/22 154 880 49,065783 7 599 308,47 CEUX 22/09/22 29 852 49,081382 1 465 177,42 TQEX 22/09/22 35 000 49,076524 1 717 678,34 AQEU 23/09/22 585 899 47,250068 27 683 767,59 XPAR 23/09/22 148 416 47,287805 7 018 266,87 CEUX 23/09/22 34 632 47,262886 1 636 808,27 TQEX 23/09/22 39 503 47,280653 1 867 727,64 AQEU Total 3 858 301 48,7660 188 153 792,12

Conformément à l'article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de TotalEnergies : https://totalenergies.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/laction-total/info/operations-sur-titre-de-la-societe

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

