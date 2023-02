TotalEnergies : Acquisition ou cession des actions de l'émetteur / Transactions sur actions propres (version agrégée)

Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Paris, le 6 février 2023 - Dans le cadre de l'autorisation consentie par l'Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2022 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TotalEnergies SE (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d'actions propres (FR0000120271) réalisés du 30 janvier au 3 février 2023 :

Volume total Prix pondéré moyen Jour de la journalier Montant des Code identifiant journalier (en transaction d'acquisition (en transactions (EUR) marché nombre de titres) EUR/action) 30/01/2023 366 250 57,863863 21 192 639,82 XPAR 30/01/2023 150 000 57,888769 8 683 315,35 CEUX 30/01/2023 25 000 57,882528 1 447 063,20 TQEX 30/01/2023 10 000 57,878383 578 783,83 AQEU 31/01/2023 377 221 57,113194 21 544 296,15 XPAR 31/01/2023 150 000 57,095644 8 564 346,60 CEUX 31/01/2023 25 000 57,105106 1 427 627,65 TQEX 31/01/2023 10 000 57,172185 571 721,85 AQEU 01/02/2023 393 148 56,625166 22 262 070,76 XPAR 01/02/2023 131 317 56,707760 7 446 692,92 CEUX 01/02/2023 23 494 56,775060 1 333 873,26 TQEX 01/02/2023 15 597 56,776331 885 540,43 AQEU 02/02/2023 386 127 55,426385 21 401 623,76 XPAR 02/02/2023 150 000 55,420069 8 313 010,35 CEUX 02/02/2023 25 000 55,435284 1 385 882,10 TQEX 02/02/2023 10 000 55,453141 554 531,41 AQEU 03/02/2023 381 982 56,100909 21 429 537,42 XPAR 03/02/2023 150 000 56,082508 8 412 376,20 CEUX 03/02/2023 25 000 56,058230 1 401 455,75 TQEX 03/02/2023 10 000 55,931897 559 318,97 AQEU Total 2 815 136 56,620962 159 395 707,80

Détail des transactions

Conformément à l'article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de TotalEnergies : https://totalenergies.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/laction-total/info/operations-sur-titre-de-la-societe

