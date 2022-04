TotalEnergies : Annexe aux comptes consolidés au 31 mars 2022 (PDF - 456 Ko)

TotalEnergies

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS au 31 mars 2022

(non auditée)

1) Base de préparation des comptes consolidés

Les comptes consolidés sont établis en conformité avec les normes comptables internationales IFRS (International Financial Reporting Standards) telles qu'adoptées par l'Union Européenne et les normes IFRS telles que publiées par l'IASB (International Accounting Standards Board).

Les comptes consolidés intermédiaires au 31 mars 2022 de TotalEnergies SE et ses filiales (la Compagnie) sont présentés en dollar américain et ont été préparés en conformité avec la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ».

Les principes comptables appliqués pour les comptes consolidés au 31 mars 2022 sont conformes à ceux retenus pour les états financiers au 31 décembre 2021. Depuis le 1er janvier 2020, la Compagnie applique par anticipation les amendements à IFRS 7 et IFRS 9 en lien avec la réforme des taux d'intérêts de référence phase II. Ces amendements permettent notamment de maintenir la qualification des dérivés de taux en comptabilité de couverture.

La préparation des états financiers selon les normes IFRS pour la clôture au 31 mars 2022 requiert de la part de la Direction générale le recours à des estimations, hypothèses et jugements, qui affectent l'information présentée dans les comptes consolidés et leurs notes annexes.

Ces estimations, hypothèses et jugements sont basés sur l'expérience passée et d'autres facteurs considérés comme raisonnables à la date de préparation des états financiers. Ils sont régulièrement revus par la Direction générale et peuvent donc être révisés sensiblement en cas de changement des circonstances ou suite à de nouvelles informations.

Les principales estimations, hypothèses et jugements concernent l'estimation des réserves d'hydrocarbures dans le cadre de l'application de la méthode dite des successful efforts pour les activités pétrolières, les dépréciations d'actifs, les engagements envers le personnel, les provisions pour restitution des sites et les impôts sur le résultat. Ces estimations et hypothèses sont décrites dans l'annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2021.

Les comptes consolidés intermédiaires sont impactés par le conflit Russo-Ukrainien décrit au paragraphe 7 Autres risques et engagements. La Compagnie a tenu compte de cet environnement dans ses estimations et a décidé de provisionner au 31 mars 2022 un montant de 4 095 millions de dollars concernant notamment Arctic LNG 2.

Des estimations, hypothèses et jugements différents pourraient avoir des impacts significatifs sur l'information présentée et les réalisations définitives pourraient également être différentes des montants inclus dans les états financiers consolidés et leurs notes annexes.

Par ailleurs, lorsqu'une transaction spécifique n'est traitée par aucune norme ou interprétation, la Direction générale de la Compagnie exerce son jugement pour définir et mettre en œuvre les méthodes comptables permettant de fournir une information conforme aux principes généraux des IFRS : image fidèle, pertinence et importance relative.

2) Evolution de la composition de la Compagnie

2.1) Principales acquisitions et cessions de la période

➢ Integrated Gas, Renewables & Power • Le 28 février 2022, TotalEnergies a été désigné vainqueur par le Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) de la concession maritime OCS-A 0538, à l'issue des enchères New York Bight organisées aux Etats-Unis. Cet appel d'offres pour le développement d'une ferme éolienne en mer au large de New York et du New Jersey sur la côte Est des États-Unis a été obtenu pour un montant de 795 millions de dollars (100%) conjointement par TotalEnergies et EnBW. Située jusqu'à 87 kilomètres des côtes, cette concession s'étend sur une zone de 341 kilomètres carrés qui doit permettre le développement d'au moins 3 GW de capacité de production, soit la fourniture en électricité de l'équivalent d'un million de foyers. Le projet a pour objectif une mise en service d'ici 2028.

➢ Exploration-Production • En janvier 2022, TotalEnergies a annoncé sa décision d'initier le processus de retrait prévu aux contrats du champ de Yadana et de la société de transport MGTC au Myanmar, à la fois en tant qu'opérateur et en tant qu'actionnaire, et ce sans aucune contrepartie financière pour TotalEnergies. Ce retrait a été notifié aux partenaires de TotalEnergies dans Yadana et dans MGTC et sera effectif au plus tard à l'issue du délai de préavis de 6 mois prévu au contrat. En conséquence, une dépréciation des actifs de la Compagnie avait été comptabilisée pour (201) millions de dollars en résultat opérationnel et (305) millions de dollars en résultat net part TotalEnergies dans les comptes au 31 décembre 2021. • En février 2022, TotalEnergies a annoncé sa décision de ne pas approuver et de se retirer du projet North Platte en eaux profondes dans le Golfe du Mexique. La décision de ne pas poursuivre ce projet a été prise car TotalEnergies dispose dans son portefeuille mondial de meilleures opportunités d'allocation de son capital. La dépréciation des actifs relatifs à ce projet a été comptabilisée dans les comptes du premier trimestre 2022 pour un montant de 957 millions de dollars en résultat net part TotalEnergies.



2.2) Projets de cessions

Au 31 mars 2022, aucun des projets de cession présenté en « actifs détenus en vue de la vente » n'est significatif.

3) Informations par secteur d'activité

Composition des secteurs

L'information financière sectorielle est présentée selon les principes identiques à ceux du reporting interne. Elle reproduit l'information sectorielle interne définie pour gérer et mesurer les performances de TotalEnergies qui est revue par le principal décideur opérationnel de la Compagnie, le Comité exécutif.

Le résultat opérationnel et les actifs sont répartis entre chaque secteur d'activité avant retraitements de consolidation et ajustements inter-secteurs.

Les transactions entre secteurs sont réalisées à des prix proches des prix de marché.

L'organisation des activités de la Compagnie s'articule autour des quatre secteurs d'activités suivants :

- un secteur Integrated Gas, Renewables & Power qui comprend la chaine intégrée du gaz (y compris le GNL) et de l'électricité bas carbone. Il inclut l'ensemble des activités de GNL amont et midstream ;

- un secteur Exploration-Production. Il inclut notamment à compter de septembre 2021 les activités de neutralité carbone auparavant reportées dans le secteur Integrated Gas, Renewables & Power ;

- un secteur Raffinage-Chimie qui constitue un grand pôle industriel contenant les activités de raffinage, de pétrochimie et de chimie de spécialités. Ce secteur couvre également les activités d'approvisionnement et de négoce pétrolier et les transports maritimes ;

- un secteur Marketing & Services comprenant les activités de commercialisation dans le domaine des produits pétroliers ainsi que les activités d'approvisionnement et de logistique correspondantes.

Par ailleurs le secteur Holding comprend les activités fonctionnelles et financières des holdings.

Eléments d'ajustement

Les indicateurs de performance excluant les éléments d'ajustement, tels que le résultat opérationnel ajusté, le résultat opérationnel net ajusté et le résultat net ajusté, sont destinés à faciliter l'analyse de la performance financière et la comparaison des résultats entre périodes.

Les éléments d'ajustement comprennent :

(i) les éléments non récurrents

En raison de leur caractère inhabituel ou particulièrement significatif, certaines transactions qualifiées « d'éléments non récurrents » sont exclues des informations par secteur d'activité. En général, les éléments non récurrents concernent des transactions qui sont significatives, peu fréquentes ou inhabituelles. Cependant, dans certains cas, des transactions telles que coûts de restructuration ou cessions d'actifs, qui ne sont pas considérées comme représentatives du cours normal de l'activité, peuvent être qualifiées d'éléments non récurrents, bien que des transactions similaires aient pu se produire au cours des exercices précédents, ou risquent de se reproduire lors des exercices futurs.

(ii) l'effet de stock

Les résultats ajustés des secteurs Raffinage-Chimie et Marketing & Services sont communiqués selon la méthode du coût de remplacement. Cette méthode est utilisée afin de mesurer la performance des secteurs et de faciliter la comparabilité de leurs résultats avec ceux des principaux concurrents de la Compagnie.

Dans la méthode du coût de remplacement, proche du LIFO (Last In, First Out), la variation de la valeur des stocks dans le compte de résultat est déterminée par référence au différentiel de prix fin de mois d'une période à l'autre ou par référence à des prix moyens de la période selon la nature des stocks concernés et non par référence à la valeur historique des stocks. L'effet de stock correspond à la différence entre les résultats calculés selon la méthode FIFO (First In, First Out) et les résultats selon la méthode du coût de remplacement.

(iii) l'effet des variations de juste valeur

L'effet des variations de juste valeur présenté en éléments d'ajustement correspond, pour certaines transactions, à des différences entre la mesure interne de la performance utilisée par le Comité exécutif de TotalEnergies et la comptabilisation de ces transactions selon les normes IFRS.

Les normes IFRS prévoient que les stocks de trading soient comptabilisés à leur juste valeur en utilisant les cours spot de fin de période. Afin de refléter au mieux la gestion par des transactions dérivées de l'exposition économique liée à ces stocks, les indicateurs internes de mesure de la performance intègrent une valorisation des stocks de trading en juste valeur sur la base de cours forward.

Dans le cadre de ses activités de trading, TotalEnergies conclut par ailleurs des contrats de stockage dont la représentation future est enregistrée en juste valeur dans la performance économique interne de la Compagnie, mais n'est pas autorisée par les normes IFRS.

Enfin, TotalEnergies utilise des instruments dérivés dans le but de gérer l'exposition aux risques de certains contrats ou actifs opérationnels. En application des normes IFRS, ces instruments dérivés sont comptabilisés à la juste valeur alors que les transactions opérationnelles sous-jacentes sont comptabilisées lors de leur réalisation. Les indicateurs internes reportent la reconnaissance du résultat sur les instruments dérivés au dénouement des transactions.

Dans ce cadre, les résultats ajustés (résultat opérationnel ajusté, résultat opérationnel net ajusté, résultat net ajusté) se définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors éléments non récurrents et hors effet des variations de juste valeur.

3.1) Informations par secteur d'activité

1er trimestre 2022

(en millions de dollars)

Chiffre d'affaires externe Chiffre d'affaires intersecteurs Droits d'accises

Produits des ventes Charges d'exploitation

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

Résultat opérationnel

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

Impôts du résultat opérationnel net Résultat opérationnel net

Integrated Gas, ExplorationRenewables & Power

12 294 1 471 -

13 765 (11 632) (321) 1 812 (2 500) (294) - Production 2 151 13 818 - 15 969 (5 708) (2 661) 7 600 242 Raffinage - ChimieMarketing & Services HoldingÉliminations de consolidation Total (37 411) 31 008 9 277 (192) 40 093 23 149 (17 984) 267 (4 464) 18 952 4 63 - 67 (293) - (24 896) - (24 896) 24 896 (380) 2 302 (273) 695 (42) (44) 68 606 - (4 656) 63 950 (48 132) - (3 679) (270) 108 105 (57) - 12 139 156 - (2 036) (3 863) 3 979 (525) 1 933 (225) 428 - (4 802) (982)



-5 301

Coût net de la dette nette (250)

Intérêts ne conférant pas le contrôle (107)

Résultat net - part TotalEnergies

4 944

1er trimestre 2022 (éléments d'ajustements)(a)

(en millions de dollars)

Chiffre d'affaires externe Chiffre d'affaires intersecteurs Droits d'accises

Produits des ventes Charges d'exploitation

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

Résultat opérationnel (b)

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

Impôts du résultat opérationnel net Résultat opérationnel net (b)

Coût net de la dette nette

Intérêts ne conférant pas le contrôle Résultat net - part TotalEnergies

Integrated Gas, ExplorationRenewables & Power

12 - - 12 (117)

- (105)

(3 939) 11

(4 033)

- Production

- - - -

(791)

(493)

(1 284)

(14)

262 (1 036)

Raffinage - ChimieMarketing & Services

- - - - 947

- - - - 268

- 947 117

(29) 239

(3)

(251) 813

(80) 156

(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.

(b) Dont effet stock

- Sur le résultat opérationnel

- Sur le résultat opérationnel net

HoldingÉliminations de consolidation

Total

- - - - (132)

- - - - -

12 - - 12 175

(9) - (531)

(141) - (344)

106 20 (15)

- (3 733)

-

(38)

-

(4 115)

113

(31)

(4 033)

- -- -947 845

308 228

- -

1er trimestre 2022 (ajusté)

(en millions de dollars)

Chiffre d'affaires externe Chiffre d'affaires intersecteurs Droits d'accises

Produits des ventes Charges d'exploitation

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers

Résultat opérationnel ajusté

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments

Impôts du résultat opérationnel net Résultat opérationnel net ajusté

Integrated Gas, ExplorationRenewables & Power

12 282 1 471 -

13 753 (11 515) (321)

1 917

1 439 - Production 2 151 13 818 - 15 969 (4 917) (2 168) 8 884 256 Raffinage - ChimieMarketing & Services HoldingÉliminations de consolidation Total (38 358) 31 008 9 277 (192) 40 093 23 149 (18 252) 267 (4 464) 18 952 4 63 - 67 (161) - (24 896) - (24 896) 24 896 (380) 1 355 (244) 456 (39) (35) 68 594 - (4 656) 63 938 (48 307) - (3 148) (129) - 12 483 39 2 85 (42) - 1 697

(305) 3 051

(4 125) 5 015

(274) 1 120

(145) 272

- (4 764)

-9 416

Coût net de la dette nette (363)

Intérêts ne conférant pas le contrôle (76)

Résultat net ajusté - part TotalEnergies

8 977

1er trimestre 2022

(en millions de dollars)

Investissements Désinvestissements

Flux de trésorerie d'exploitation

Integrated Gas, ExplorationRenewables & Power

1 439

1 015 315

- Production

1 971

283

5 768

Raffinage - ChimieMarketing & Services

HoldingÉliminations de consolidation

1 107

228

27

140

898

79

9 5 (471)

Total