TotalEnergies : Calendrier indicatif du détachement du dividende au titre de l'exercice 2023

TotalEnergies

Le Conseil d’administration, réuni le 9 février 2022, a décidé que, sous réserve des décisions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale appelés à statuer sur les comptes de l’exercice 2023, l’affectation du résultat et la mise en distribution du solde du dividende, le calendrier de détachement des acomptes et du solde du dividende relatifs à l’exercice 2023 serait le suivant :

Nature du coupon Dates de détachement 1er acompte 20 septembre 2023 2ème acompte 2 janvier 2024 3ème acompte 20 mars 2024 Solde 19 juin 2024

Ce calendrier indicatif concerne les dates de détachements relatifs aux actions admises aux négociations sur Euronext.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au coeur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

