Le Conseil d’administration, réuni le 6 février 2024, a rappelé, sous réserve des décisions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale appelés à statuer sur les comptes de l’exercice 2024, l’affectation du résultat et la mise en distribution du solde du dividende, le calendrier de détachement des acomptes et du solde du dividende relatifs à l’exercice 2024 et a arrêté les dates de paiement correspondantes.

En outre, le Conseil d’administration, a décidé, sous réserve des décisions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale appelés à statuer sur les comptes de l’exercice 2025, l’affectation du résultat et la mise en distribution du solde du dividende, le calendrier de détachement et de paiement des acomptes et du solde du dividende relatifs à l’exercice 2025.

Exercice 2024

Nature du coupon Dates de détachement Dates de paiement 1er acompte 25 septembre 2024 1er octobre 2024 2ème acompte 2 janvier 2025 6 janvier 2025 3ème acompte 26 mars 2025 1er avril 2025 Solde 19 juin 2025 1er juillet 2025

Exercice 2025

Nature du coupon Dates de détachement Dates de paiement 1er acompte 1er octobre 2025 3 octobre 2025 2ème acompte 2 janvier 2026 6 janvier 2026 3ème acompte 1er avril 2026 7 avril 2026 Solde 1er juillet 2026 3 juillet 2026

Ces calendriers indicatifs concernent les dates de détachement et de paiement relatives aux actions admises aux négociations sur Euronext.

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus durable, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

