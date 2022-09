TotalEnergies : Communiqué de presse Stratégie et Perspectives 2022 (PDF, 208 Ko)

Dans ce contexte, le Conseil d'administration a arrêté une stratégie d'allocation du cash-flow pour les années à venir. Elle prévoit d'allouer à travers les cycles 35 à 40% du cash-flow aux actionnaires tout en accélérant la stratégie de transformation de l'entreprise avec des investissements nets en hausse de 14 à 18 milliards de dollars par an sur 2022-2025, hausse consacrée en priorité au développement des énergies décarbonées et aux programmes de réduction de l'empreinte carbone qui atteindront un tiers des investissements. Ainsi les investissements dans le solaire et l'éolien dépasseront 4 milliards de dollars dès 2022 (au lieu de 3 milliards de dollars en 2021) et un programme de 1 milliard de dollars d'économies d'énergie sera déployé à l'échelle mondiale en 2023-2024 pour contrôler les coûts de l'énergie consommée et accélérer la baisse des émissions. Les deux-tiers restants seront dédiés à la croissance dans le GNL d'une part et à développer des projets pétroliers à faibles coûts et basses émissions d'autre part pour répondre à la demande.

Avec un point-mort ancré sous les 25 $/b, TotalEnergies est une compagnie aujourd'hui beaucoup plus profitable qu'il y a 10 ans : à prix du baril équivalent, elle génère 15 milliards de dollars de cash-flow supplémentaire et peut tirer pleinement parti des environnements favorables. Ainsi la Compagnie affichera fin 2022 un bilan très solide avec un taux d'endettement en forte baisse autour de 5% ce qui lui offre de nouvelles marges de manœuvre. Elle est en position à la fois d'accélérer sa stratégie de transformation et d'offrir une politique attractive de retour à l'actionnaire.

Le Conseil d'administration a constaté la pertinence de la stratégie multi-énergies équilibrée mise en œuvre par la Compagnie au regard de l'évolution des marchés du pétrole, du gaz et de l'électricité. Grâce au recentrage de son portefeuille pétrolier et gazier sur des actifs et projets à bas coûts (moins de 20 $/b), à sa stratégie de forte croissance dans le Gaz Naturel Liquéfié dans le top 3 mondial et au développement accéléré dans l'électricité, notamment renouvelable pour atteindre le top 5 mondial, la Compagnie se trouve dans une position très favorable pour tirer parti de cette évolution.

Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies et Helle Kristoffersen, directrice générale Strategy & Sustainability, présentent aujourd'hui à New York la stratégie et les perspectives de la Compagnie. La présentation et la retransmission vidéo en anglais de l'évènement sont disponibles sur totalenergies.com.

Deux présentations thématiques et trois tables rondes animées par les membres du Comité exécutif de TotalEnergies auront lieu à l'issue de cette présentation Stratégie & Perspectives :

Développer notre modèle multi-énergies aux Etats-Unis

Jean-Pierre Sbraire, directeur financier

Un portefeuille GNL intégré de classe mondiale

Stéphane Michel, directeur général Gas, Renewables & Power

Table ronde « Le futur de la mobilité »

Bernard Pinatel, directeur général Raffinage-Chimie

Thierry Pflimlin, directeur général Marketing & Services

Table ronde : « Notre business model dans l'électricité »

Helle Kristoffersen, directrice générale Strategy & Sustainability

Stéphane Michel, directeur général Gas, Renewables & Power

Table ronde : « Tirer parti de l'expertise technique pour transformer la Compagnie » Namita Shah, directrice générale OneTech

Nicolas Terraz, directeur général Exploration-Production

Les présentations seront disponibles en replay à partir du 29 septembre sur le site totalenergies.com.

