TotalEnergies : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 28 mai 2021 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TotalEnergies SE (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 13 décembre au 17 décembre 2021 :

Jour de la

transaction Volume total journalier

(en nombre de titres) Prix pondéré moyen

journalier

d'acquisition

(en EUR/action) Montant des

transactions

(EUR) Code

identifiant

marché 13.12.2021 713 799 44,0063 31 411 627,24 XPAR 13.12.2021 198 389 44,0491 8 738 848,17 CEUX 13.12.2021 38 485 44,0752 1 696 232,53 TQEX 13.12.2021 48 859 44,0703 2 153 229,86 AQEU 14.12.2021 610 323 43,6389 26 633 816,43 XPAR 14.12.2021 166 674 43,6374 7 273 222,67 CEUX 14.12.2021 39 205 43,6228 1 710 232,27 TQEX 14.12.2021 54 601 43,6381 2 382 685,59 AQEU 15.12.2021 674 722 43,4273 29 301 331,10 XPAR 15.12.2021 202 031 43,4158 8 771 341,33 CEUX 15.12.2021 37 100 43,4035 1 610 270,74 TQEX 15.12.2021 60 000 43,3942 2 603 652,30 AQEU 16.12.2021 737 543 44,3461 32 707 170,38 XPAR 16.12.2021 180 000 44,2950 7 973 102,52 CEUX 16.12.2021 35 000 44,2654 1 549 288,23 TQEX 16.12.2021 40 000 44,2601 1 770 403,68 AQEU 17.12.2021 622 649 44,1257 27 474 792,47 XPAR 17.12.2021 188 977 44,1209 8 337 827,76 CEUX 17.12.2021 44 999 44,1279 1 985 712,95 TQEX 17.12.2021 49 857 44,1593 2 201 648,87 AQEU Total 4 743 213 43,9125 208 286 437,09

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de TotalEnergies : https://totalenergies.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/laction-total/info/operations-sur-titre-de-la-societe

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

