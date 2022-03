TotalEnergies : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 28 mai 2021 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TotalEnergies SE (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 7 mars au 11 mars 2022 :

Jour de la

transaction Volume total

journalier (en

nombre de titres) Prix pondéré moyen

journalier

d'acquisition (en

EUR/action) Montant des

transactions

(EUR) Code

identifiant

marché 07.03.2022 683 797 44,6347 30 521 106,09 XPAR 07.03.2022 49 963 44,8384 2 240 259,18 CEUX 07.03.2022 24 962 44,8348 1 119 166,30 TQEX 07.03.2022 24 968 44,8351 1 119 442,88 AQEU 08.03.2022 663 634 45,8288 30 413 543,89 XPAR 08.03.2022 50 000 45,8657 2 293 287,40 CEUX 08.03.2022 25 000 45,8630 1 146 576,15 TQEX 08.03.2022 25 000 45,8625 1 146 561,35 AQEU 09.03.2022 660 636 46,0223 30 403 963,74 XPAR 09.03.2022 50 000 45,9598 2 297 989,25 CEUX 09.03.2022 25 000 45,9607 1 149 016,88 TQEX 09.03.2022 25 000 45,9603 1 149 007,98 AQEU 10.03.2022 662 449 45,9323 30 427 838,00 XPAR 10.03.2022 49 947 45,7646 2 285 803,98 CEUX 10.03.2022 24 968 45,7639 1 142 632,26 TQEX 10.03.2022 24 990 45,7655 1 143 680,34 AQEU 11.03.2022 566 084 45,8285 25 942 761,91 XPAR 11.03.2022 99 421 45,8240 4 555 869,89 CEUX 11.03.2022 49 682 45,8342 2 277 137,06 TQEX 11.03.2022 48 528 45,8331 2 224 189,31 AQEU Total 3 834 029 45,6438 174 999 833,83

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de TotalEnergies : https://totalenergies.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/laction-total/info/operations-sur-titre-de-la-societe

