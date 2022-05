TotalEnergies : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 28 mai 2021 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TotalEnergies SE (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 02 mai au 06 mai 2022 :

Jour de la transaction Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition (en EUR/action) Montant des transactions (EUR) Code identifiant marché 02.05.2022 712 953 46,94006 33 466 055,17 XPAR 02.05.2022 160 000 46,95075 7 512 119,68 CEUX 02.05.2022 60 000 46,97047 2 818 227,90 TQEX 02.05.2022 40 000 46,95915 1 878 366,16 AQEU 03.05.2022 693 702 47,71749 33 101 717,55 XPAR 03.05.2022 180 000 47,77826 8 600 086,62 CEUX 03.05.2022 45 000 47,75867 2 149 140,06 TQEX 03.05.2022 45 000 47,75622 2 149 030,04 AQEU 04.05.2022 733 344 49,27758 36 137 418,36 XPAR 04.05.2022 100 000 49,31183 4 931 182,50 CEUX 04.05.2022 50 000 49,31481 2 465 740,45 TQEX 04.05.2022 50 000 49,31264 2 465 632,15 AQEU 05.05.2022 724 208 49,78014 36 051 174,90 XPAR 05.05.2022 100 000 49,70054 4 970 054,00 CEUX 05.05.2022 50 000 49,78564 2 489 282,20 TQEX 05.05.2022 50 000 49,78974 2 489 486,85 AQEU 06.05.2022 711 440 50,44126 35 885 927,17 XPAR 06.05.2022 100 000 50,54377 5 054 377,20 CEUX 06.05.2022 50 000 50,59812 2 529 905,75 TQEX 06.05.2022 50 000 50,59492 2 529 746,15 AQEU Total 4 705 647 48,8083 229 674 670,86

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de TotalEnergies : https://totalenergies.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/laction-total/info/operations-sur-titre-de-la-societe

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

* * * *

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220509006005/fr/