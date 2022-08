TotalEnergies : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2022 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TotalEnergies SE (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 8 août au 12 août 2022 :

Jour de la transaction Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition (en EUR/action) Montant des transactions (EUR) Code identifiant marché 08/08/22 716 709 49,73812 35 647 755,38 XPAR 08/08/22 320 888 49,72158 15 955 058,36 CEUX 08/08/22 49 842 49,73260 2 478 772,05 TQEX 08/08/22 89 920 49,68437 4 467 618,91 AQEU 09/08/22 602 682 50,58798 30 488 466,17 XPAR 09/08/22 280 000 50,70209 14 196 585,48 CEUX 09/08/22 40 000 50,62861 2 025 144,56 TQEX 09/08/22 65 000 50,61175 3 289 763,82 AQEU 10/08/22 601 668 50,81766 30 575 356,85 XPAR 10/08/22 230 000 50,81086 11 686 498,26 CEUX 10/08/22 35 000 50,81749 1 778 612,19 TQEX 10/08/22 77 900 50,82822 3 959 517,95 AQEU 11/08/22 618 308 51,74930 31 997 008,66 XPAR 11/08/22 210 000 51,73328 10 863 987,75 CEUX 11/08/22 30 000 51,73731 1 552 119,30 TQEX 11/08/22 50 000 51,73746 2 586 872,80 AQEU 12/08/22 630 394 52,23418 32 928 113,67 XPAR 12/08/22 180 000 52,28216 9 410 789,52 CEUX 12/08/22 20 000 52,34881 1 046 976,26 TQEX 12/08/22 50 000 52,28192 2 614 096,15 AQEU Total 4 898 311 50,9460 249 549 114,07

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de TotalEnergies : https://totalenergies.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/laction-total/info/operations-sur-titre-de-la-societe

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220812005440/fr/