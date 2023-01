TotalEnergies : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2022 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TotalEnergies SE (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 9 janvier au 13 janvier 2023 :

Jour de la

transaction Volume total

journalier (en

nombre de titres) Prix pondéré moyen

journalier

d'acquisition (en

EUR/action) Montant des

transactions

(EUR) Code

identifiant

marché 09/01/2023 360 110 58,584766 21 096 960,08 XPAR 09/01/2023 150 000 58,578157 8 786 723,55 CEUX 09/01/2023 20 000 58,563698 1 171 273,96 TQEX 09/01/2023 25 000 58,570322 1 464 258,05 AQEU 10/01/2023 355 681 58,374342 20 762 644,34 XPAR 10/01/2023 150 000 58,373426 8 756 013,90 CEUX 10/01/2023 30 000 58,373497 1 751 204,91 TQEX 10/01/2023 20 000 58,374550 1 167 491,00 AQEU 11/01/2023 353 510 59,002260 20 857 888,93 XPAR 11/01/2023 150 000 59,010079 8 851 511,85 CEUX 11/01/2023 25 000 59,011668 1 475 291,70 TQEX 11/01/2023 20 000 59,011824 1 180 236,48 AQEU 12/01/2023 348 449 59,412311 20 702 160,36 XPAR 12/01/2023 150 000 59,423719 8 913 557,85 CEUX 12/01/2023 25 000 59,420456 1 485 511,40 TQEX 12/01/2023 20 000 59,428857 1 188 577,14 AQEU 13/01/2023 341 359 59,964940 20 469 571,95 XPAR 13/01/2023 160 000 59,968734 9 594 997,44 CEUX 13/01/2023 25 000 59,971477 1 499 286,93 TQEX 13/01/2023 10 000 60,054969 600 549,69 AQEU Total 2 739 109 59,061436 161 775 711,51

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de TotalEnergies : https://totalenergies.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/laction-total/info/operations-sur-titre-de-la-societe

