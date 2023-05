TotalEnergies : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2022 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TotalEnergies SE (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 24 au 28 avril 2023 :

Jour de la

transaction Volume total

journalier (en

nombre de titres) Prix pondéré moyen

journalier

d'acquisition (en

EUR/action) Montant des

transactions (EUR) Code identifiant

marché 24/04/2023 394 438 57,737460 22 773 848,19 XPAR 24/04/2023 108 389 57,773191 6 261 978,44 CEUX 24/04/2023 33 250 57,731113 1 919 559,50 TQEX 24/04/2023 27 468 57,715449 1 585 327,95 AQEU 25/04/2023 403 659 57,851162 23 352 142,20 XPAR 25/04/2023 91 692 57,831710 5 302 705,18 CEUX 25/04/2023 41 605 57,831729 2 406 089,08 TQEX 25/04/2023 24 547 57,847498 1 419 982,54 AQEU 26/04/2023 399 240 58,177122 23 226 634,35 XPAR 26/04/2023 101 543 58,163103 5 906 055,99 CEUX 26/04/2023 38 419 58,173554 2 234 969,76 TQEX 26/04/2023 19 123 58,181175 1 112 598,60 AQEU 27/04/2023 410 084 57,387473 23 533 684,67 XPAR 27/04/2023 102 556 57,377924 5 884 450,36 CEUX 27/04/2023 33 025 57,367514 1 894 562,15 TQEX 27/04/2023 20 234 57,392196 1 161 273,70 AQEU 28/04/2023 428 682 57,009903 24 439 119,26 XPAR 28/04/2023 198 737 56,952297 11 318 528,64 CEUX 28/04/2023 49 614 56,955473 2 825 788,84 TQEX 28/04/2023 24 874 56,947479 1 416 511,60 AQEU Total 2 951 179 57,595900 169 975 811,00

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de TotalEnergies : https://totalenergies.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/laction-total/info/operations-sur-titre-de-la-societe

