Les principaux indicateurs, données financières estimées et éléments affectant les agrégats du deuxième trimestre de 2024 de TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) sont indiqués ci-dessous :

Principaux indicateurs 2T24 1T24 4T23 3T23 2T23 €/$ 1,08 1,09 1,08 1,09 1,09 Brent ($/b) 85,0 83,2 84,3 86,7 78,1 Prix moyen de vente liquides * (1) ($/b) 81,0 78,9 80,2 78,9 72,0 Prix moyen de vente gaz * (1) ($/Mbtu) 5,05 5,11 6,17 5,47 5,98 Prix moyen de vente GNL ** (1) ($/Mbtu) 9,32 9,58 10,28 9,56 9,84 Indicateur de Marge de raffinage Européen (ERM)*** ($/t) 44,9 71,7 52,6 100,6 40,1

* Ventes en $ / Ventes en volume pour les filiales consolidées.

** Ventes en $ / Ventes en volume pour les filiales consolidées et sociétés mises en équivalence.

*** Cet indicateur de marché pour le raffinage européen, calculé sur la base de prix de marché publics ($/t), utilise un panier de pétroles bruts, des rendements en produits pétroliers et des coûts variables représentatifs de l’outil de raffinage européen de TotalEnergies.

(1) Ne prend pas en compte les activités de négoce de pétrole, de gaz et de GNL, respectivement.

Principaux éléments affectant les agrégats du trimestre

La production d’hydrocarbures est attendue dans le haut de la guidance , proche de 2,45 Mbep/j. Les résultats de l’Exploration-Production reflèteront ce niveau de production ainsi que l’évolution positive de l’environnement de prix du pétrole, compensée pour partie par une baisse des réalisations gaz.

, proche de 2,45 Mbep/j. Les résultats de l’Exploration-Production reflèteront ce niveau de production ainsi que l’évolution positive de l’environnement de prix du pétrole, compensée pour partie par une baisse des réalisations gaz. Dans un contexte de faible volatilité des marchés, les résultats de Integrated LNG sont attendus globalement en ligne avec ceux du premier trimestre, tout en reflétant la légère baisse des prix réalisés.

Compte tenu de la saisonnalité, les résultats d’Integrated Power sont attendus autour de 500 millions de dollars, le cash-flow étant attendu en ligne avec la guidance annuelle de 2,5 à 3 milliards de dollars.

annuelle de 2,5 à 3 milliards de dollars. Les résultats de l’Aval prendront en compte la baisse des marges de raffinage en Europe et au Moyen-Orient, partiellement compensée par une meilleure utilisation des raffineries et un résultat en hausse des activités de marketing.

Sensibilités 2024* Variation Impact estimé sur le résultat opérationnel net ajusté Impact estimé sur la marge brute d’autofinancement Dollar +/- 0,1 $ par € -/+ 0,1 G$ ~0 G$ Prix moyen de vente liquides ** +/- 10 $/b +/- 2,3 G$ +/- 2,8 G$ Prix du gaz européen – NBP / TTF +/- 2 $/Mbtu +/- 0,4 G$ +/- 0,4 G$ Indicateur de Marge de raffinage Européen (ERM) +/- 10 $/t +/- 0,4 G$ +/- 0,5 G$

* Sensibilités mises à jour une fois par an, à l’occasion de la publication des résultats du 4ème trimestre de l’année précédente. Les sensibilités indiquées sont des estimations préparées sur la base de la vision actuelle de TotalEnergies de son portefeuille 2024. Les résultats réels peuvent varier significativement des estimations qui résulteraient de l’application de ces sensibilités. L’impact de la sensibilité $/€ sur le résultat opérationnel net ajusté est attribuable pour l’essentiel au Raffinage-Chimie.

** Environnement Brent à 80 $/b.

