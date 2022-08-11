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    TTE   FR0000120271

TOTALENERGIES SE

(TTE)
  Rapport
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52.00 EUR   +2.89%
18:17TOTALENERGIES : Document AMF CP. 2022DD856981
PU
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TotalEnergies : Document AMF CP. 2022DD856981

11/08/2022 | 18:17
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2022DD856981

10 août 2022

FR0000120271 - DD152801

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

BERNARD PINATEL, Directeur général Raffinage-Chimie

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : TOTALENERGIES SE

LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 09 août 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 50.9300 Euro

VOLUME : 2 070.0000

PRIX UNITAIRE : 50.8117 Euro

VOLUME : 6 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 50.8420 Euro

VOLUME : 8 070.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 10 août 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

TotalEnergies SE published this content on 11 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 August 2022 16:16:03 UTC.


© Publicnow 2022
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Données financières
CA 2022 255 Mrd - 246 Mrd
Résultat net 2022 28 520 M - 27 553 M
Dette nette 2022 16 283 M - 15 731 M
PER 2022 4,67x
Rendement 2022 5,61%
Capitalisation 134 Mrd 134 Mrd 129 Mrd
VE / CA 2022 0,59x
VE / CA 2023 0,64x
Nbr Employés 101 309
Flottant 92,8%
Graphique TOTALENERGIES SE
Durée : Période :
TotalEnergies SE : Graphique analyse technique TotalEnergies SE | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique TOTALENERGIES SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 24
Dernier Cours de Clôture 52,31 $
Objectif de cours Moyen 63,58 $
Ecart / Objectif Moyen 21,5%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Patrick Pouyanné Chairman & Chief Executive Officer
Jean-Pierre Gerard Claude Sbraire Vice President-Crude Acquisitions
Marie-Noëlle Séméria Chief Technology Officer
Marie-Christine Coisne-Roquette Lead Independent Director
Patricia Barbizet-Dussart Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
TOTALENERGIES SE13.24%133 804
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY22.44%2 330 867
SHELL PLC33.77%194 717
PETROCHINA COMPANY LIMITED-0.86%132 793
EQUINOR ASA49.77%118 761
PETROBRAS30.44%99 638