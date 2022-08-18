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TotalEnergies : Document AMF CP. 2022DD857566

18/08/2022 | 18:24
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2022DD857566

18 août 2022

FR0000120271 - DD152882

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

EMMA DE JONGE, Administrateur Représentant les Salariés

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : TOTALENERGIES SE

LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 21 juin 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FIE - TOTALENERGIES ACTIONNARIAT France

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : QS0009061084

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 50.2705 Euro

VOLUME : 20.9140

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 50.2705 Euro

VOLUME : 20.9140

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 18 août 2022

COMMENTAIRES :

Dividendes capitalisés - TOTALENERGIES ACTIONNARIAT FRANCE « A » PART C (code ISIN : QS0009061084).

NB :

  • Le montant susmentionné correspond à l'achat de part de FCPE investies dans TOTALENERGIES S.E. et non à l'achat direct de titres TOTALENERGIES S.E. »
    En épargne salariale, le « souscripteur » n'achète pas un nombre d'actions mais des parts de Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE).
    Ce montant investi divisé par la valeur liquidative (prix unitaire) donne un nombre de parts qui peut être inférieure à 1, si ce montant investi est inférieur à la Valeur liquidative du FCPE.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

TotalEnergies SE published this content on 18 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 August 2022 16:23:01 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 263 Mrd - 259 Mrd
Résultat net 2022 28 520 M - 28 043 M
Dette nette 2022 16 031 M - 15 763 M
PER 2022 4,74x
Rendement 2022 5,60%
Capitalisation 134 Mrd 134 Mrd 132 Mrd
VE / CA 2022 0,57x
VE / CA 2023 0,63x
Nbr Employés 101 309
Flottant 91,4%
Graphique TOTALENERGIES SE
Durée : Période :
TotalEnergies SE : Graphique analyse technique TotalEnergies SE | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique TOTALENERGIES SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
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Dernier Cours de Clôture 52,42 $
Objectif de cours Moyen 63,62 $
Ecart / Objectif Moyen 21,4%
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Marie-Christine Coisne-Roquette Lead Independent Director
Patricia Barbizet-Dussart Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
TOTALENERGIES SE15.48%133 808
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY22.29%2 331 167
SHELL PLC34.54%192 470
PETROCHINA COMPANY LIMITED-3.17%132 253
EQUINOR ASA54.64%119 941
PETROBRAS15.15%87 954