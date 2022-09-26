Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. TotalEnergies SE
  6. Actualités
  7. Synthèse
    TTE   FR0000120271

TOTALENERGIES SE

(TTE)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35 26/09/2022
47.03 EUR   +1.11%
19:31Totalenergies : Acquisition ou cession des actions de l'émetteur / Transactions sur actions propres (version agrégée)
PU
19:04Totalenergies : Document AMF CP. 2022DD862659
PU
19:04Totalenergies : Document AMF CP. 2022DD862664
PU
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

TotalEnergies : Document AMF CP. 2022DD862659

26/09/2022 | 19:04
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2022DD862659

23 septembre 2022

FR0000120271 - DD153383

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

ANGEL POBO, Administrateur Représentant les Salariés

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : TOTALENERGIES SE

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 21 septembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FIE - TOTALENERGIES ACTIONNARIAT France

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : QS0009061084

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 48.7028 Euro

VOLUME : 21.8964

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 48.7028 Euro

VOLUME : 21.8964

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 23 septembre 2022

COMMENTAIRES :

Dividendes capitalisés - TOTALENERGIES ACTIONNARIAT FRANCE « A » PART C (code ISIN : QS0009061084).

NB :

  • Le montant susmentionné correspond à l'achat de part de FCPE investies dans TOTALENERGIES S.E. et non à l'achat direct de titres TOTALENERGIES S.E. »
    En épargne salariale, le « souscripteur » n'achète pas un nombre d'actions mais des parts de Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE).
    Ce montant investi divisé par la valeur liquidative (prix unitaire) donne un nombre de parts qui peut être inférieure à 1, si ce montant investi est inférieur à la Valeur liquidative du FCPE.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

TotalEnergies SE published this content on 26 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 September 2022 17:00:06 UTC.


© Publicnow 2022
Toute l'actualité sur TOTALENERGIES SE
19:31Totalenergies : Acquisition ou cession des actions de l'émetteur / Transactions sur action..
PU
19:04Totalenergies : Document AMF CP. 2022DD862659
PU
19:04Totalenergies : Document AMF CP. 2022DD862664
PU
19:03Totalenergies : Document AMF CP. 2022DD862667
PU
19:03Totalenergies : Document AMF CP. 2022DD862666
PU
19:02Totalenergies : Document AMF CP. 2022DD862649
PU
19:02Totalenergies : Document AMF CP. 2022DD862662
PU
19:02Totalenergies : Document AMF CP. 2022DD862660
PU
19:01Totalenergies : Document AMF CP. 2022DD862643
PU
19:01Totalenergies : Document AMF CP. 2022DD862661
PU
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur TOTALENERGIES SE
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 267 Mrd - 275 Mrd
Résultat net 2022 29 150 M - 29 981 M
Dette nette 2022 16 091 M - 16 550 M
PER 2022 4,07x
Rendement 2022 6,33%
Capitalisation 114 Mrd 114 Mrd 118 Mrd
VE / CA 2022 0,49x
VE / CA 2023 0,52x
Nbr Employés 101 309
Flottant 91,4%
Graphique TOTALENERGIES SE
Durée : Période :
TotalEnergies SE : Graphique analyse technique TotalEnergies SE | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique TOTALENERGIES SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 24
Dernier Cours de Clôture 45,22 $
Objectif de cours Moyen 61,79 $
Ecart / Objectif Moyen 36,6%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Patrick Pouyanné Chairman & Chief Executive Officer
Jean-Pierre Gerard Claude Sbraire Vice President-Crude Acquisitions
Marie-Noëlle Séméria Chief Technology Officer
Marie-Christine Coisne-Roquette Lead Independent Director
Patricia Barbizet-Dussart Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
TOTALENERGIES SE4.21%114 422