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TotalEnergies : Document AMF CP. 2022DD865422

07/10/2022 | 18:22
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2022DD865422

07 octobre 2022

FR0000120271 - DD153630

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

JEAN PIERRE SBRAIRE, Membre du Comité exécutif

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : TOTALENERGIES SE

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 05 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Souscription

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FIE - TOTALENERGIES ACTIONNARIAT France

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : QS0009061084

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 51.6310 Euro

VOLUME : 16.0369

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 51.6310 Euro

VOLUME : 16.0369

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 07 octobre 2022

COMMENTAIRES :

Dividendes issus de lo - TOTALENERGIES ACTIONNARIAT FRANCE « A » PART C (code ISIN : QS0009061084).

NB :

  • Le montant susmentionné correspond à l'achat de part de FCPE investies dans TOTALENERGIES S.E. et non à l'achat direct de titres TOTALENERGIES S.E. »
    En épargne salariale, le « souscripteur » n'achète pas un nombre d'actions mais des parts de Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE).
    Ce montant investi divisé par la valeur liquidative (prix unitaire) donne un nombre de parts qui peut être inférieure à 1, si ce montant investi est inférieur à la Valeur liquidative du FCPE.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

TotalEnergies SE published this content on 07 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 October 2022 16:21:09 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 29 488 M - 30 004 M
Dette nette 2022 18 170 M - 18 488 M
PER 2022 4,53x
Rendement 2022 6,22%
Capitalisation 127 Mrd 127 Mrd 130 Mrd
VE / CA 2022 0,55x
VE / CA 2023 0,58x
Nbr Employés 101 309
Flottant 91,4%
Graphique TOTALENERGIES SE
Durée : Période :
TotalEnergies SE : Graphique analyse technique TotalEnergies SE | Zone bourse
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Consensus
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Secteur et Concurrence
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SAUDI ARABIAN OIL COMPANY10.61%2 106 293
SHELL PLC42.56%184 765
PETROCHINA COMPANY LIMITED-2.59%125 849
EQUINOR ASA58.99%112 122
PETROBRAS18.31%90 220