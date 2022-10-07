TotalEnergies : Document AMF CP. 2022DD865423

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2022DD865423
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07 octobre 2022
FR0000120271 - DD153631
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
NAMITA SHAH, Membre du Comité exécutif
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : TOTALENERGIES SE
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 05 octobre 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Souscription
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FIE - TOTALENERGIES ACTIONNARIAT France
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : QS0009061084
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 51.6310 Euro
VOLUME : 18.0415
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 51.6310 Euro
VOLUME : 18.0415
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 07 octobre 2022
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