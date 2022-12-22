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TOTALENERGIES SE

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TotalEnergies : Document AMF CP. 2022DD877203

22/12/2022 | 20:35
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2022DD877203

21 décembre 2022

FR0000120271 - DD154675

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

BERNARD PINATEL, Membre du Comité exécutif

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : TOTALENERGIES SE

LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 19 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Souscription

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FIE - TOTALENERGIES ACTIONNARIAT France

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : QS0009061084

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 56.3914 Euro

VOLUME : 45.2197

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 56.3914 Euro

VOLUME : 45.2197

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 21 décembre 2022

COMMENTAIRES :

Dividendes issus de LO - TOTALENERGIES ACTIONNARIAT FRANCE « A » PART C (code ISIN : QS0009061084).

NB :« Le montant susmentionné correspond à l'achat de part de FCPE investies dans TOTALENERGIES S.E. et non à l'achat direct de titres TOTALENERGIES S.E. »En épargne salariale, le « souscripteur » n'achète pas un nombre d'actions mais des parts de Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE).Ce montant investi divisé par la valeur liquidative (prix unitaire) donne un nombre de parts qui peut être inférieure à 1, si ce montant investi est inférieur à la Valeur liquidative du FCPE.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

TotalEnergies SE published this content on 22 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 December 2022 19:34:16 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 258 Mrd - 243 Mrd
Résultat net 2022 28 137 M - 26 517 M
Dette nette 2022 14 357 M - 13 530 M
PER 2022 5,78x
Rendement 2022 5,99%
Capitalisation 156 Mrd 156 Mrd 147 Mrd
VE / CA 2022 0,66x
VE / CA 2023 0,71x
Nbr Employés 101 309
Flottant 91,1%
Graphique TOTALENERGIES SE
Durée : Période :
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Graphique plein écran
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TendancesNeutreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
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Dernier Cours de Clôture 62,60 $
Objectif de cours Moyen 68,49 $
Ecart / Objectif Moyen 9,42%
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Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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SAUDI ARABIAN OIL COMPANY-4.44%1 812 643
SHELL PLC45.18%199 467
PETROCHINA COMPANY LIMITED0.86%125 208
EQUINOR ASA53.52%116 516
GAZPROM-42.32%65 247