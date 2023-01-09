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    TTE   FR0000120271

TOTALENERGIES SE

(TTE)
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TotalEnergies : Document AMF CP. 2023DD879256

09/01/2023 | 18:21
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2023DD879256

09 janvier 2023

FR0000120271 - DD154870

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

PATRICK POUYANNE, Président Directeur Général

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : TOTALENERGIES SE

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 02 janvier 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FIE - TOTALENERGIES ACTIONNARIAT France

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : QS0009061084

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 59.7451 Euro

VOLUME : 123.6814

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 59.7451 Euro

VOLUME : 123.6814

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 09 janvier 2023

COMMENTAIRES :

Dividendes capitalisés - TOTALENERGIES ACTIONNARIAT FRANCE « A » PART C (code ISIN : QS0009061084)

NB :

  • Le montant susmentionné correspond à l'achat de parts de FCPE investies dans TOTALENERGIES S.E. et non à l'achat direct de titres TOTALENERGIES S.E. »
    En épargne salariale, le « souscripteur » n'achète pas un nombre d'actions mais des parts de Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE).
    Ce montant investi divisé par la valeur liquidative (prix unitaire) donne un nombre de parts qui peut être inférieure à 1, si ce montant investi est inférieur à la Valeur liquidative du FCPE.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

TotalEnergies SE published this content on 09 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 January 2023 17:20:08 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2022 257 Mrd - 242 Mrd
Résultat net 2022 28 117 M - 26 492 M
Dette nette 2022 14 516 M - 13 677 M
PER 2022 5,75x
Rendement 2022 6,23%
Capitalisation 154 Mrd 154 Mrd 146 Mrd
VE / CA 2022 0,66x
VE / CA 2023 0,70x
Nbr Employés 101 309
Flottant 91,1%
Graphique TOTALENERGIES SE
Durée : Période :
TotalEnergies SE : Graphique analyse technique TotalEnergies SE | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique TOTALENERGIES SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 23
Dernier Cours de Clôture 62,28 $
Objectif de cours Moyen 69,03 $
Ecart / Objectif Moyen 10,8%
Révisions de BNA
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Jean-Pierre Gerard Claude Sbraire Vice President-Crude Acquisitions
Marie-Noëlle Séméria Chief Technology Officer
Marie-Christine Coisne-Roquette Lead Independent Director
Patricia Barbizet-Dussart Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
TOTALENERGIES SE0.05%154 475
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY-1.25%1 843 105
SHELL PLC1.03%197 892
PETROCHINA COMPANY LIMITED0.56%127 406
EQUINOR ASA-8.60%101 656
GAZPROM0.00%64 315