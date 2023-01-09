TotalEnergies : Document AMF CP. 2023DD879259

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2023DD879259
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09 janvier 2023
FR0000120271 - DD154871
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
JEAN PIERRE SBRAIRE, Membre du Comité exécutif
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : TOTALENERGIES SE
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 02 janvier 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FIE - TOTALENERGIES ACTIONNARIAT France
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : QS0009061084
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 59.7451 Euro
VOLUME : 504.6982
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 59.7451 Euro
VOLUME : 504.6982
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 09 janvier 2023
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