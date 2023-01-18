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    TTE   FR0000120271

TOTALENERGIES SE

(TTE)
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TotalEnergies : Document AMF CP. 2023DD880571

18/01/2023 | 18:10
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2023DD880571

17 janvier 2023

FR0000120271 - DD154945

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

BERNARD PINATEL, Membre du Comité exécutif

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : TOTALENERGIES SE

LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 13 janvier 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Souscription

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FIE - TOTALENERGIES ACTIONNARIAT France

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : QS0009061084

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 59.4601 Euro

VOLUME : 29.5913

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 59.4601 Euro

VOLUME : 29.5913

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 17 janvier 2023

COMMENTAIRES :

Dividendes issus de LO - TOTALENERGIES ACTIONNARIAT FRANCE « A » PART C (code ISIN : QS0009061084).

NB :

  • Le montant susmentionné correspond à l'achat de parts de FCPE investies dans TOTALENERGIES S.E. et non à l'achat direct de titres TOTALENERGIES S.E. »
    En épargne salariale, le « souscripteur » n'achète pas un nombre d'actions mais des parts de Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE).
    Ce montant investi divisé par la valeur liquidative (prix unitaire) donne un nombre de parts qui peut être inférieure à 1, si ce montant investi est inférieur à la Valeur liquidative du FCPE.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

TotalEnergies SE published this content on 18 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 January 2023 17:09:08 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2022 257 Mrd - 238 Mrd
Résultat net 2022 27 223 M - 25 203 M
Dette nette 2022 15 025 M - 13 911 M
PER 2022 6,03x
Rendement 2022 5,88%
Capitalisation 159 Mrd 159 Mrd 147 Mrd
VE / CA 2022 0,68x
VE / CA 2023 0,72x
Nbr Employés 101 309
Flottant 91,1%
Graphique TOTALENERGIES SE
Durée : Période :
TotalEnergies SE : Graphique analyse technique TotalEnergies SE | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique TOTALENERGIES SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 23
Dernier Cours de Clôture 64,38 $
Objectif de cours Moyen 70,48 $
Ecart / Objectif Moyen 9,48%
Révisions de BNA
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Jean-Pierre Gerard Claude Sbraire Vice President-Crude Acquisitions
Marie-Noëlle Séméria Chief Technology Officer
Marie-Christine Coisne-Roquette Lead Independent Director
Patricia Barbizet-Dussart Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
TOTALENERGIES SE1.62%159 236
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY0.16%1 879 862
SHELL PLC4.00%207 479
PETROCHINA COMPANY LIMITED8.40%131 905
EQUINOR ASA-12.25%98 988
PETROBRAS3.92%70 025