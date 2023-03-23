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TOTALENERGIES SE

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TotalEnergies : Document AMF CP. 2023DD890717

23/03/2023 | 18:23
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2023DD890717

22 mars 2023

FR0000120271 - DD155773

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

JULIA PFLIMLIN personne liée à THIERRY PFLIMLIN, DIRECTEUR GENERAL MARKETING & SERVICES

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : TOTALENERGIES SE

LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 17 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : TITRES RECUS EN DONATION

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 3 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 3 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 22 mars 2023

COMMENTAIRES :

Cours de référence :53,31€

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

TotalEnergies SE published this content on 23 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 March 2023 17:22:33 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2022 255 Mrd - 237 Mrd
Résultat net 2022 25 686 M - 23 806 M
Dette nette 2022 13 545 M - 12 553 M
PER 2022 5,65x
Rendement 2022 6,63%
Capitalisation 144 Mrd 144 Mrd 133 Mrd
VE / CA 2022 0,62x
VE / CA 2023 0,69x
Nbr Employés 101 309
Flottant 91,1%
Graphique TOTALENERGIES SE
Durée : Période :
TotalEnergies SE : Graphique analyse technique TotalEnergies SE | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique TOTALENERGIES SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 22
Dernier Cours de Clôture 58,73 $
Objectif de cours Moyen 71,51 $
Ecart / Objectif Moyen 21,8%
Révisions de BNA
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Jean-Pierre Gerard Claude Sbraire Vice President-Crude Acquisitions
Marie-Noëlle Séméria Chief Technology Officer
Marie-Christine Coisne-Roquette Lead Independent Director
Patricia Barbizet-Dussart Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
TOTALENERGIES SE-7.20%144 037
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY-1.25%1 855 953
SHELL PLC-0.37%195 252
PETROCHINA COMPANY LIMITED21.01%145 736
EQUINOR ASA-16.80%87 973
PETROBRAS-4.78%61 687
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