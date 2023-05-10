Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. TotalEnergies SE
  6. Actualités
  7. Synthèse
    TTE   FR0000120271

TOTALENERGIES SE

(TTE)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35:46 10/05/2023
55.59 EUR   +0.25%
18:41Totalenergies : Document AMF CP. 2023DD899089
PU
16:21TOTALENERGIES : RBC maintient son opinion neutre
ZD
09/05Les ventes de Rothschild & Co au premier trimestre chutent de 10 % en raison de la baisse des transactions
ZR
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

TotalEnergies : Document AMF CP. 2023DD899089

10/05/2023 | 18:41
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2023DD899089

09 mai 2023

FR0000120271 - DD156501

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

ROMAIN GARCIA IVALDI, Administrateur Représentant les Salariés

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : TOTALENERGIES SE

LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 04 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FIE - TOTALENERGIES ACTIONNARIAT France

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : QS0009119619

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 72.6600 Euro

VOLUME : 16.1290

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 72.6600 Euro

VOLUME : 16.1290

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 09 mai 2023

COMMENTAIRES :

Arbitrage (Vente) sortie de plan TFC+2018 (code ISIN : QS0009119619)

NB :

  • Le montant susmentionné correspond à LA VENTE de parts de FCPE investies dans TOTALENERGIES S.E. et non à la vente directe de titres TOTALENERGIES S.E. »
    En épargne salariale, le « porteur» ne vend pas un nombre d'actions mais des parts de Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE).

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

TotalEnergies SE published this content on 10 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 May 2023 16:40:30 UTC.


© Publicnow 2023
Toute l'actualité sur TOTALENERGIES SE
18:41Totalenergies : Document AMF CP. 2023DD899089
PU
16:21TOTALENERGIES : RBC maintient son opinion neutre
ZD
09/05Les ventes de Rothschild & Co au premier trimestre chutent de 10 % en raison de la bais..
ZR
09/05Totalenergies Se : Déclaration des Transactions sur Actions Propres
BU
09/05Les perspectives plus faibles que prévu des bénéfices de Skyworks entraînent les fonds ..
MT
09/05Les actions françaises se replient alors que les réserves de change diminuent en avril
MT
09/05TotalEnergies acquiert la société de recyclage de plastiques Iber Resinas
MT
09/05Pétrole: Aramco annonce un bénéfice en baisse de 19%
AW
09/05Le britannique Marshalls annonce des perspectives plus faibles en raison de la baisse d..
ZR
09/05Biden va-t-il se prendre le plafond ?
ZB
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur TOTALENERGIES SE
Plus de recommandations
Données financières
CA 2023 218 Mrd - 199 Mrd
Résultat net 2023 25 347 M - 23 134 M
Dette nette 2023 19 088 M - 17 421 M
PER 2023 5,68x
Rendement 2023 5,56%
Capitalisation 149 Mrd 149 Mrd 136 Mrd
VE / CA 2023 0,77x
VE / CA 2024 0,74x
Nbr Employés 101 279
Flottant 95,8%
Graphique TOTALENERGIES SE
Durée : Période :
TotalEnergies SE : Graphique analyse technique TotalEnergies SE | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique TOTALENERGIES SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 22
Dernier Cours de Clôture 60,75 $
Objectif de cours Moyen 73,06 $
Ecart / Objectif Moyen 20,3%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Patrick Pouyanné Chairman & Chief Executive Officer
Jean-Pierre Gerard Claude Sbraire Vice President-Crude Acquisitions
Marie-Noëlle Séméria Chief Technology Officer
Marie-Christine Coisne-Roquette Lead Independent Director
Patricia Barbizet-Dussart Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
TOTALENERGIES SE-5.46%148 686
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY15.14%2 167 376
SHELL PLC2.24%204 848
PETROCHINA COMPANY LIMITED53.78%204 048
EQUINOR ASA-12.07%90 816
PETROBRAS0.04%68 458
1 Zonebourse vaut mieux que 1000 Influenceurs !
Inscription 100% Gratuite
fermer