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    TTE   FR0000120271

TOTALENERGIES SE

(TTE)
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TotalEnergies : Document AMF CP. 2023DD911516

24/05/2023 | 18:28
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2023DD911516

24 mai 2023

FR0000120271 - DD166776

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

STEPHANE MICHEL, Membre du Comité exécutif

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : TOTALENERGIES SE

LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 24 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FIE - TOTALENERGIES ACTIONNARIAT France

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : QS0009061084

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 55.6615 Euro

VOLUME : 2 361.6231

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 55.6615 Euro

VOLUME : 2 361.6231

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 24 mai 2023

COMMENTAIRES :

La Date de transaction saisie est la date de comptabilisation de l'opération.

Déblocage Avoirs Disponibles

NB :

  • Le montant susmentionné correspond à LA VENTE de parts de FCPE investies dans TOTALENERGIES S.E. et non à la vente directe de titres TOTALENERGIES S.E. »
    En épargne salariale, le « porteur» ne vend pas un nombre d'actions mais des parts de Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE).

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

TotalEnergies SE published this content on 24 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 May 2023 16:27:01 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2023 215 Mrd - 199 Mrd
Résultat net 2023 24 708 M - 22 934 M
Dette nette 2023 18 363 M - 17 045 M
PER 2023 5,98x
Rendement 2023 5,37%
Capitalisation 150 Mrd 150 Mrd 139 Mrd
VE / CA 2023 0,78x
VE / CA 2024 0,75x
Nbr Employés 101 279
Flottant 95,8%
Graphique TOTALENERGIES SE
Durée : Période :
TotalEnergies SE : Graphique analyse technique TotalEnergies SE | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique TOTALENERGIES SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreNeutre
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Consensus
Vente
Achat
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Dernier Cours de Clôture 61,43 $
Objectif de cours Moyen 72,93 $
Ecart / Objectif Moyen 18,7%
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Jean-Pierre Gerard Claude Sbraire Vice President-Crude Acquisitions
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Marie-Christine Coisne-Roquette Lead Independent Director
Patricia Barbizet-Dussart Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
TOTALENERGIES SE-2.78%149 769
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY10.00%2 070 784
SHELL PLC3.96%204 365
PETROCHINA COMPANY LIMITED51.26%183 360
EQUINOR ASA-13.54%86 314
PETROBRAS4.57%73 857
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