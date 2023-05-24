TotalEnergies : Document AMF CP. 2023DD911516

FR0000120271 - DD166776
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
STEPHANE MICHEL, Membre du Comité exécutif
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : TOTALENERGIES SE
LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 24 mai 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FIE - TOTALENERGIES ACTIONNARIAT France
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : QS0009061084
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 55.6615 Euro
VOLUME : 2 361.6231
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 55.6615 Euro
VOLUME : 2 361.6231
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 24 mai 2023
COMMENTAIRES :