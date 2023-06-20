Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. TotalEnergies SE
  6. Actualités
  7. Synthèse
    TTE   FR0000120271

TOTALENERGIES SE

(TTE)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:38:59 20/06/2023
53.16 EUR   -1.21%
18:21Totalenergies : Document AMF CP. 2023DD915828
PU
18:20Totalenergies : Document AMF CP. 2023DD915824
PU
18:20Totalenergies : Document AMF CP. 2023DD915834
PU
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

TotalEnergies : Document AMF CP. 2023DD915820

20/06/2023 | 18:18
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2023DD915820

20 juin 2023

FR0000120271 - DD167270

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

EMMA DE JONGE, Administrateur Représentant les Salariés

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : TOTALENERGIES SE

LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 19 juin 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Souscription

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FIE - TOTALENERGIES ACTIONNARIAT France

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : QS0009061084

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 53.5513 Euro

VOLUME : 573.7523

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 53.5513 Euro

VOLUME : 573.7523

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 20 juin 2023

COMMENTAIRES :

La Date de transaction saisie est la date de comptabilisation de l'opération.

Fusion de fonds : TOTALENERGIES ACTIONNARIAT France RELAIS 2023 vers TOTALENERGIES ACTIONNARIAT FRANCE « A » PART C

Pas d'intervention sur le marché.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

TotalEnergies SE published this content on 20 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 June 2023 16:17:09 UTC.


© Publicnow 2023
Toute l'actualité sur TOTALENERGIES SE
18:21Totalenergies : Document AMF CP. 2023DD915828
PU
18:20Totalenergies : Document AMF CP. 2023DD915824
PU
18:20Totalenergies : Document AMF CP. 2023DD915834
PU
18:19Totalenergies : Document AMF CP. 2023DD915829
PU
18:19Totalenergies : Document AMF CP. 2023DD915827
PU
18:18Totalenergies : Document AMF CP. 2023DD915823
PU
18:18Totalenergies : Document AMF CP. 2023DD915825
PU
18:18Totalenergies : Document AMF CP. 2023DD915820
PU
17:48CAC40 : légère consolidation, le secteur auto en net recul
CF
17:12CAC40 : fléchit de 0,3%, résiste au repli marqué de W-Street
CF
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur TOTALENERGIES SE
Plus de recommandations
Données financières
CA 2023 213 Mrd - 195 Mrd
Résultat net 2023 24 790 M - 22 688 M
Dette nette 2023 18 792 M - 17 199 M
PER 2023 5,70x
Rendement 2023 5,61%
Capitalisation 143 Mrd 143 Mrd 131 Mrd
VE / CA 2023 0,76x
VE / CA 2024 0,72x
Nbr Employés 101 279
Flottant 95,8%
Graphique TOTALENERGIES SE
Durée : Période :
TotalEnergies SE : Graphique analyse technique TotalEnergies SE | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique TOTALENERGIES SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 23
Dernier Cours de Clôture 58,80 $
Objectif de cours Moyen 72,75 $
Ecart / Objectif Moyen 23,7%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Patrick Pouyanné Chairman & Chief Executive Officer
Jean-Pierre Gerard Claude Sbraire Vice President-Crude Acquisitions
Marie-Noëlle Séméria Chief Technology Officer
Marie-Christine Coisne-Roquette Lead Independent Director
Patricia Barbizet-Dussart Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
TOTALENERGIES SE-8.25%142 724
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY10.00%2 070 177
SHELL PLC0.60%202 613
PETROCHINA COMPANY LIMITED60.50%185 503
EQUINOR ASA-9.34%92 523
PETROBRAS24.16%89 057
Zonebourse : Créé par des Investisseurs pour des Investisseurs !
Inscription 100% Gratuite
fermer