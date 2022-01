TotalEnergies : Informations privilégiées / Autres communiqués

Le parc éolien West of Orkney est le quatrième grand projet éolien offshore britannique dans lequel TotalEnergies s'engage depuis 2020. TotalEnergies détient des participations dans des projets en cours de développement et de construction au Royaume-Uni. Ces projets, qui représentent désormais une capacité d'environ 5 GW, seront mis en service entre 2023 et 2030.

Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies a déclaré : « Nous sommes très fiers que le Crown Estate Scotland nous ait octroyé le droit de développer ce projet éolien offshore, à ce jour le plus grand développement de TotalEnergies dans les énergies renouvelables en Europe. Ce projet, qui viendra compléter nos activités traditionnelles en Ecosse, illustre parfaitement la transformation de notre Compagnie. Nous allons en effet mobiliser, à son service, toute l'expertise de notre pôle éolien offshore d'Aberdeen, qui s'appuie d'une part sur l'expertise et la supply chain de nos activités pétrolières et gazières, et d'autre part sur l'industrie écossaise, le tout en collaboration étroite avec les communautés locales. Ce projet démontre à nouveau notre engagement à développer de manière durable l'éolien en mer et contribuera à notre objectif d'atteindre 100 GW de capacité de production d'électricité renouvelable d'ici 2030. »

Dans le cadre de ce développement, les partenaires investiront 140 millions de livres sterling (plus de 160 millions d'euros) afin de soutenir le développement des capacités de la chaîne d'approvisionnement locale et notamment l'amélioration des infrastructures portuaires des Orcades et du Caithness. Ceci permettra de garantir un contenu local élevé et de promouvoir activement l'emploi et l'innovation dans la région.

Paris et Aberdeen, le 17 janvier 2022 - À l'issue de l'appel d'offres ScotWind, la joint-venture composée de TotalEnergies (38,25%), Green Investment Group (GIG) (46,75%), filiale de Macquarie, et RIDG (15%), développeur écossais dans l'éolien offshore, a obtenu la concession de la zone N1 pour développer un parc éolien offshore de 2 GW. Ce projet, baptisé West of Orkney Windfarm, sera situé à 30 kilomètres au large de l'archipel écossais des Orcades.

Mark Dooley, directeur international de Green Investment Group, a déclaré : « Nous investissons depuis de nombreuses années dans le secteur de l'éolien offshore au Royaume- Uni, et disposons d'une forte implantation en Écosse, et nous nous félicitons que notre engagement pour ces marchés soit aujourd'hui reconnu. Nous sommes convaincus que ce projet aura un impact majeur pour l'économie écossaise en créant des centaines d'emplois verts et en ouvrant de nouvelles voies pour accélérer la transition vers la neutralité carbone. Nous nous réjouissons de travailler avec l'ensemble des parties prenantes et les autres lauréats de l'appel d'offres afin de saisir cette nouvelle opportunité en Écosse. »

ce jour, Macquarie et GIG ont soutenu plus de la moitié de la capacité éolienne offshore en exploitation au Royaume-Uni. L'entreprise a notamment investi dans plus de 30 projets de ce type en Écosse, et créé localement des centaines d'emplois durables.

Mike Hay, directeur commercial de RIDG, a déclaré : « Nous nous réjouissons que le Crown Estate Scotland partage notre vision pour le projet West of Orkney Windfarm. Ce parc éolien a été pensé spécifiquement pour bénéficier aux populations locales des Orcades, pour aider à la transition des travailleurs écossais du secteur pétrolier et gazier vers les énergies renouvelables, et pour soutenir la croissance de la chaîne d'approvisionnement. Depuis le dépôt de notre offre, nous avons poursuivi nos activités en matière de développement du projet et de la chaîne d'approvisionnement, afin de tenir nos objectifs et de maximiser les opportunités économiques découlant du déploiement de l'éolien offshore et de l'hydrogène vert en Écosse. »

***

TotalEnergies et l'éolien offshore

TotalEnergies développe d'ores et déjà un portefeuille de projets éoliens en mer d'une capacité totale de plus de 6 GW, dont 2/3 d'éolien fixe et 1/3 d'éolien flottant. Ces projets se trouvent au Royaume-Uni (projets Seagreen, Outer Dowsing, Erebus), en Corée du Sud (projet Bada), à Taïwan (projet Yunlin), et en France (projet Eolmed). La Compagnie a également été qualifiée pour participer à des appels d'offres concurrentiels aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en France, et participera également à un appel d'offres en Norvège.

TotalEnergies et l'électricité renouvelable

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, TotalEnergies développe un portefeuille d'activités dans les renouvelables et l'électricité. À fin 2021, la capacité brute de production d'électricité renouvelable de TotalEnergies est de plus de 10 GW. TotalEnergies entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d'origine renouvelable et stockage de 35 GW en 2025, puis de 100 GW d'ici 2030 avec l'objectif d'être dans le top 5 mondial des producteurs d'électricité d'origine éolienne et solaire.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

@TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies

À propos de Macquarie's Green Investment Group

Macquarie's Green Investment Group (GIG) est un spécialiste de l'investissement dans les infrastructures vertes, du développement et de la réalisation de projets, du conseil en impact environnemental et de la gestion de portefeuilles d'actifs. Ses antécédents, son expertise et ses capacités en font un leader mondial de l'investissement et du développement verts, dédié à l'accélération de la transition énergétique. Plus tard en 2022, GIG fera partie de Macquarie Asset Management (MAM). Cette évolution permettra à GIG d'accéder au capital des plus grands