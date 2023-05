TotalEnergies : Informations privilégiées / Autres communiqués

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nigéria : TotalEnergies renouvelle sa licence de production en

offshore profond sur le bloc OML 130

Paris, le 29 mai 2023 - TotalEnergies, opérateur du bloc OML 130 au Nigéria, annonce le renouvellement pour 20 ans de la licence de production de ce bloc.

Situé à 150 km au large des côtes du Nigéria, le bloc OML130 contient les champs prolifiques d'Akpo et d'Egina, mis en production respectivement en 2009 et en 2018. En 2022, la production s'est établie à 282 000 barils équivalent pétrole (bep) par jour, dont environ 30 % de gaz, liquéfié dans l'usine de Nigeria LNG, qui contribue notamment à assurer la sécurité énergétique de l'Europe. Le démarrage de la production sur le projet à cycle court d'Akpo West est attendu d'ici fin 2023. Par ailleurs, OML130 contient la découverte de Preowei, destinée à être développée par raccordement sur le FPSO d'Egina.

Grâce au renouvellement de la licence de production sur le bloc OML 130, TotalEnergies se réjouit de poursuivre sa contribution au développement du secteur pétrolier et gazier au Nigéria. Cette extension de 20 ans va nous permettre de lancer des études d'ingénierie (FEED) sur le projet Preowei, qui vise à valoriser une découverte en la raccordant aux installations existantes en ligne avec la stratégie de la Compagnie de privilégier des actifs à bas coût et faibles émissions », a déclaré Henri-Max Ndong-Nzue, Directeur Afrique de l'Exploration-Production pour TotalEnergies .

TotalEnergies Upstream Nigeria Limited (opérateur) détient une participation de 24 % dans le bloc OML 130, aux côtés de CNOOC (45 %), de SAPETRO (15 %), de Prime 130 (16 %) et de NNPC, concessionnaire du contrat de partage de production.

À propos de TotalEnergies au Nigéria

Présente depuis plus de 60 ans au Nigéria, la compagnie TotalEnergies y emploie actuellement plus de 1 800 collaborateurs dans ses différentes branches d'activité. Le Nigéria est l'un des principaux pays contributeurs aux productions d'hydrocarbures de la Compagnie, qui y a produit 204 000 bep/j en 2022. L'usine de Nigeria LNG, dans laquelle TotalEnergies détient une participation et où la construction d'un 7e train est en cours, alimente le portefeuille mondial de gaz naturel liquéfié (GNL) de la Compagnie. TotalEnergies opère également un large réseau de distribution qui inclut environ 540 stations-service dans le pays. Dans toutes ses opérations, la Compagnie est particulièrement attentive au développement socio-économique du pays et s'engage à travailler avec les communautés locales.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

