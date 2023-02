TotalEnergies : Informations privilégiées / Communiqué sur comptes, résultats

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats du quatrième trimestre 2022 et de l'année 2022

TotalEnergies tire parti de son portefeuille global

pour afficher un résultat net ajusté de 7,6 G$ au quatrième trimestre 2022

et un résultat net annuel IFRS de 20,5 G$

TotalEnergies confirme pour 2023 le pay-out de 35-40% pour les actionnaires

tout en veillant au partage de la valeur avec ses salariés et ses clients

4T22 Variation 2022 Variation vs 4T21 vs 2021 Résultat net part TotalEnergies (G$) 3,3 -44% 20,5 +28% Résultat net ajusté part TotalEnergies(1) - en milliards de dollars (G$) 7,6 +11% 36,2 x2 - en dollar par action 2,97 +17% 13,94 x2,1 EBITDA ajusté(1) (G$) 16,0 +12% 71,6 +69% DACF(1) (G$) 9,4 -4% 47,0 +53% Flux de trésorerie d'exploitation (G$) 5,6 -52% 47,4 +56%

Ratio d'endettement(2) de 7,0% au 31 décembre 2022 contre 4,0% au 30 septembre 2022

Solde du dividende au titre de l'exercice 2022 de 0,74 €/action

Paris, le 8 février 2023 - Le Conseil d'administration de TotalEnergies SE, réuni le 7 février 2023 sous la présidence de Patrick Pouyanné, Président-directeur général, a arrêté les comptes de la Compagnie pour l'exercice 2022. A cette occasion, Patrick Pouyanné a déclaré :

Quoiqu'en retrait par rapport au trimestre précédent du fait des incertitudes sur les perspectives de demande, les prix du pétrole et du gaz ainsi que les marges de raffinage sont restés élevés au quatrième trimestre, dans des marchés contraints par l'offre. Bénéficiant de cet environnement favorable ainsi que de la hausse de sa production d'hydrocarbures (+5%) et de ses ventes de GNL (+22%) grâce à sa position unique en Europe, TotalEnergies affiche une marge brute d'autofinancement de 9,1 G$ et un résultat net ajusté de 7,6 G$. Compte tenu de la dépréciation de 4,1 G$ liée à la déconsolidation de Novatek dans les comptes au 31 décembre 2022, le résultat net IFRS est de 3,3 G$.

Sur l'année 2022, la Compagnie a généré une marge brute d'autofinancement de 45,7 G$. Le résultat net IFRS s'établit à 20,5 G$ incluant près de 15 G$ de provisions sur la Russie (soit un résultat net ajusté de 36,2 G$). Elle présente une rentabilité des capitaux propres de 32% et une rentabilité des capitaux employés de 28%, démontrant la qualité de son portefeuille mondial.

Le secteur iGRP réalise un résultat opérationnel net ajusté de 2,9 G$ et un cash-flow de 3,1 G$, en hausse de 17% sur le trimestre portant les résultats et le cash-flow annuels à 12 G$ et 11 G$. La Compagnie a pleinement tiré parti de son portefeuille GNL global. L'activité Integrated Power (couvrant les business d'électricité et de renouvelables) atteint sur l'année un cash-flow d'1 G$, avec une production de 33 TWh en croissance de 57%, et près de 17 GW de capacité brute renouvelable installée à fin 2022. De façon à donner une meilleure lisibilité aux actionnaires de la stratégie de croissance de TotalEnergies dans le GNL et l'électricité/renouvelables, le Conseil d'administration a décidé qu'à compter du premier trimestre 2023 les résultats d'iGRP distingueront les contributions des secteurs Integrated LNG et Integrated Power.

Avec un résultat opérationnel net ajusté de 3,5 G$ et un cash-flow de 5,0 G$ sur le quatrième trimestre, l'Exploration- Production a fortement contribué au cash-flow de la Compagnie avec 26 G$ en 2022. Deux nouvelles découvertes, à Chypre et au Brésil, viennent s'ajouter aux découvertes déjà réalisées en Namibie et au Suriname cette année.

L'Aval réalise une performance historique sur 2022 avec 8,9 G$ de résultat opérationnel net ajusté et un cash-flow de 10,1 G$, le taux d'utilisation des raffineries de 82% ayant permis de capter des marges de raffinage élevées. TotalEnergies poursuit sa croissance dans la pétrochimie avec le lancement du projet Amiral, complexe intégré de taille mondiale en Arabie Saoudite.

Conformément à la politique annoncée en septembre 2022, TotalEnergies a mis en œuvre en 2022 une allocation du cash-flow équilibrée, entre actionnaires (pay-out de 37,2%), investissements (16,3 G$, soit 36% de son cash-flow, dont 4 G$ dans les énergies bas-carbone) et désendettement (réduction de la dette nette de 12,2 G$, soit 27% de son cash-flow) pour afficher un gearing de 7% à fin 2022. De plus, la Compagnie a veillé à l'équilibre du partage de la valeur avec ses salariés (prime exceptionnelle d'un mois de salaire* et hausse des salaires tenant compte de l'inflation